Carlos Alcaraz won zondag met een ijzersterk optreden de finale van de US Open tegen zijn rivaal Jannik Sinner. Dat zag ook niemand minder dan Donald Trump van dichtbij, want de Amerikaanse president was speciaal voor de eindstrijd afgereisd naar New York. Het is echter de vraag of hij blij was met de winnaar, want een reactie van Trump na de wedstrijd gaat inmiddels de hele wereld over.

De komst van Trump had grote gevolgen voor de finale door de veiligheidsmaatregelen die er nodig zijn als hij ergens komt kijken. Alle toeschouwers werden door de aanwezigheid van de Amerikaanse president bij het duel tussen Alcaraz en Sinner extra gecontroleerd. Ook hun tassen werden volledig doorzocht op gevaarlijke voorwerpen. Dat zorgde ervoor dat het lang duurde voordat alle fans eindelijk op hun stoeltje zaten.

De organisatie besloot hen meer tijd te gunnen door de wedstrijd met een half uur uit te stellen. De twee kwamen nog voor een vrij leeg stadion de baan op, maar toen de wedstrijd eenmaal begon, hadden de meeste toeschouwers hun plekje gevonden.

Gezichtsuitdrukking Trump gaat viral

Zij zagen net als Trump dat Sinner nauwelijks een antwoord had op de variatie van zijn Spaanse rivaal. Alcaraz kende een klein dipje waardoor hij de tweede set nog wel inleverde, maar was in het grootste gedeelte van de wedstrijd oppermachtig. Hij won in vier sets van de titelverdediger en pakte daarmee zijn zesde grandslamtitel, een geldbedrag van miljoenen dollar en hij neemt ook nog eens de koppositie op de wereldranglijst over van Sinner.

De vreugde was dan ook groot bij Alcaraz en zijn fans op de tribunes, maar één iemand leek niet bepaald onder de indruk. Terwijl Alcaraz juichend door het stadion loopt, komt de Amerikaanse president plotseling in beeld. Hij kijkt met een wel heel bedenkelijk gezicht naar wat er zich voor zijn ogen afspeelt. De gezichtsuitdrukking van Trump gaat inmiddels dan ook de hele wereld over en levert online de nodige grappen op. Het shot van Trump werd overigens enkel getoond op de Amerikaanse tv.

Trump’s reaction to Alcaraz winning pic.twitter.com/Nn8TtBeO8b — Acyn (@Acyn) September 7, 2025

'Hij had geld ingezet'

'Trump had sowieso geld ingezet op Sinner want waarom zou je anders niet blij zijn met een overwinning van Alcaraz', vraagt iemand zich af. 'Ik ben verbaasd dat Trump ICE (de Amerikaanse immigratiedienst, red.) niet het veld op liet stormen om zijn documenten', reageert een ander spottend. De president laat als gevolg van zijn strenge beleid omtrent immigratie die dienst veelvuldig immigranten oppakken. Die werkwijze is overigens niet geheel onomstreden.

Het lijkt er overigens vooral op dat de regie vooral een ongelukkige timing had om Trump in beeld te brengen. Uit andere beelden vanuit het stadion is te zien dat hij na de winnende klap van Alcaraz opstaat en applaudiseert voor de Spaanse winnaar.

Bekijk hieronder hoe Alcaraz de finale won van Sinner:

Bron: HBO Max/Eurosport