Carlos Alcaraz won zondag alweer zijn zesde grandslamtitel door de US Open op zijn naam te schrijven en de Spanjaard verdiende daarmee ook een enorm bedrag aan prijzengeld. De nog altijd pas 22-jarige toptennisser won in zijn loopbaan al gigantisch veel geld en gaat met zijn eindzege in New York door een magische grens.

Vooraf werd er een heel spannend duel verwacht tussen Alcaraz en zijn rivaal Jannik Sinner in de finale van de US Open. De twee zorgden eerder dit jaar tenslotte voor een van de mooiste grandslamfinales ooit op Roland Garros. Alcaraz trok toen in vijf sets aan het langste eind, maar een maand na dat duel nam Sinner revanche in de eindstrijd van Wimbledon. De Italiaan had de laatste drie grandslamtoernooien op hardcourt gewonnen en dus was hij licht de favoriet in de finale van de US Open. Het liep echter totaal anders.

Alcaraz was vanaf het eerste punt bij de les en had duidelijk de touwtjes in handen. Sinner profiteerde in de tweede set van een mindere fase van de Spanjaard, maar meer zat er niet in. Alcaraz domineerde ook in de derde en vierde set en sleepte daarmee zijn zesde Grand Slam in de wacht. Het leverde hem ook de nummer 1-positie én een cheque van 5 miljoen dollar op.

Alcaraz door magische grens

Door dat enorme bedrag hoort Alcaraz al bijna bij de vijf tennissers die in hun hele carrière het meeste prijzengeld verdienden. De Spanjaard is pas 22 jaar oud, maar heeft nu al een bijzondere barrière geslecht. Alcaraz heeft nu in totaal 53.486.628 dollar verdiend. Hij is daarmee de jongste speler ooit die meer dan 50 miljoen dollar bij elkaar heeft geslagen.

Alcaraz profiteert natuurlijk van het feit dat het prijzengeld de afgelopen jaren enorm is toegenomen, want bovenin de lijst is geen enkele speler te vinden van vroeger. De Spanjaard heeft nog wel een flinke weg te gaan als hij op deze ranglijst de koppositie wil pakken, want Novak Djokovic mocht in zijn loopbaan al 190 miljoen dollar op zijn bankrekening bijschrijven. Zijn oude rivalen Rafael Nadal (134,9 miljoen) en Roger Federer (130,5 miljoen) staan op plek twee en drie.

De drie beste tennissers van deze eeuw zijn dus nog wel een tijdje buiten bereik voor Alcaraz, maar de kans is aanwezig dat hij al snel op plek vier gaat komen. Andy Murray heeft die momenteel in handen met 64,6 miljoen dollar. Eerst zal Alcaraz nog wel voorbij Alexander Zverev moeten. De Duitser verdiende vooralsnog 54,6 miljoen dollar en staat dus nog net boven de Spanjaard, maar Alcaraz is alleen al in dit jaar meer dan 10 miljoen ingelopen. Zverev is de enige speler in de top-10 van de geldranglijst die nog nooit een grandslamtitel won.

Jannik Sinner

Ook Sinner nadert de top van deze ranglijst heel snel. Hij had bij een zege op Alcaraz in de finale ook door de grens van 50 miljoen gegaan, maar zover kwam het dus niet. De Italiaan blijft voorlopig steken op 48,7 miljoen dollar en staat daardoor op de zevende plek.