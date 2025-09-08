Voor Jannik Sinner waren de druiven zondag erg zuur. De Italiaanse toptennisser verloor in de finale van de US Open vrij kansloos van zijn grote rivaal Carlos Alcaraz en raakte daardoor ook nog eens de koppositie op de wereldranglijst kwijt. Sinner zocht na de finale naar antwoorden hoe hij de Spanjaard in de toekomst kan kloppen en deed ook nog een opvallende uitspraak.

Sinner versloeg Alcaraz twee maanden geleden in de finale van Wimbledon, maar toch lijkt de Spanjaard een angstgegner voor hem. De zege op het heilige gras in Londen was tenslotte zijn enige overwinning tegen Alcaraz in de laatste acht duels. Daardoor heeft Alcaraz inmiddels ook een 10-5 voorsprong in onderlinge duels. Op de US Open werd een spannend duel verwacht, maar het werd een vrij eenzijdig duel Sinner kon Alcaraz alleen in de tweede set goed partij geven, maar was in de rest van de wedstrijd duidelijk de mindere.

Zelf had Sinner wel een idee waar dat door kwam: "Ik was vandaag erg voorspelbaar op de baan. Hij deed veel dingen, hij veranderde het spel. Dat is ook zijn speelstijl. Nu is het aan mij of ik veranderingen wil doorvoeren of niet. Daar gaan we zeker aan werken. Ik probeer beter voorbereid te zijn op de volgende wedstrijd die ik tegen hem speel."

'Ik ga proberen te verliezen'

"Het hangt ook af van de duels voordat je tegen Carlos speelt. Als de score of de wedstrijden ervoor comfortabel zijn, doe je altijd hetzelfde, zoals ik bijvoorbeeld tijdens dit toernooi deed. Ik speelde geen enkele keer service-volley en gebruikte niet veel dropshots. Dan kom je op een punt dat je tegen Carlos speelt en ineens uit je comfortzone moet stappen."

Sinner is echter bereid om zijn spel aan te passen aan Alcaraz, zelfs als dat hem tegen andere spelers problemen gaat opleveren. "Dus ik ga proberen om misschien zelfs wat wedstrijden te verliezen vanaf nu, maar ik probeer wel wat veranderingen door te voeren, om wat onvoorspelbaarder te worden als speler. Ik denk dat het is wat ik moet doen om een ​​betere tennisser te worden. Uiteindelijk is dat mijn belangrijkste doel."

Plaaggeest Alcaraz

Sinner lijkt momenteel voor iedereen behalve Alcaraz onverslaanbaar. De Italiaan leed in de afgelopen twaalf maanden slechts zes nederlagen en vijf keer was het de Spanjaard die hem dwars wist te zitten. De enige andere speler die in die periode van Sinner won, was de Kazach Alexander Bublik. Hij won op het grastoernooi van Halle in juni in drie sets van de Italiaan.