Real Madrid heeft een pijnlijke blunder begaan en daar snel excuses voor aangeboden. De Spaanse topclub speelt zondagavond tegen Elche in La Liga en had voor de wedstrijd een speciaal eerbetoon laten maken voor Diogo Jota en zijn broer André Silva. In de video werd alleen een verkeerde André Silva gebruikt, toevallig van aanstaande tegenstander Elche.

Real Madrid had een video laten maken als eerbetoon, maar daar per ongeluk de afbeelding van Elche-spits André da Silva gebruikt in plaats van André Silva. Laatstgenoemde is de broer van Liverpool-speler Diogo Jota. Beiden kwamen afgelopen zomer om bij een auto-ongeluk. De hele voetbalwereld was in diepe rouw en bij het Liverpool van de Nederlandse trainer Arne Slot ervaren ze er nog steeds een trauma van. Des te pijnlijk is de fout van Real Madrid daarom ook.

El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

'We betreuren dit incident'

'Real Madrid CF biedt zijn excuses aan Elche CF en zijn speler André da Silva aan voor het per ongeluk plaatsen van zijn afbeelding in de overlijdensadvertentie van een institutionele video in plaats van die van André Silva, de broer van Liverpool-speler Diogo Jota. We betreuren dit incident', laat de Spaanse topclub zondagmiddag weten in een officiële verklaring. Hoewel de vergissing 'logisch' valt te bekijken omdat de namen van de twee zo op elkaar lijken, zijn de volgers en fans niet mals voor Real Madrid. Op sociale media wordt er schande gesproken.

Auto-ongeluk

De André Silva van Elche is een Portugese spits, die in het verleden furore maakte bij Eintracht Frankfurt en RB Leipzig in de Bundesliga. De andere André Silva, het overleden broertje van Diogo Jota, speelde op het tweede niveau in Portugal toen hij overleed. Hij was het laatst actief voor Penafiel, waar hij aanvallende middenvelder of vleugelaanvaller was. Op 3 juli 2025 kwamen hij en zijn broer om bij een eenzijdig auto-ongeluk op weg naar Engeland, waar Jota zich moest melden bij Liverpool.

