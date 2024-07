'Relatie Jude Bellingham met Nederlands model is stunt en kan miljoenen opleveren'

In Britse media werd de afgelopen periode veel geschreven over de relatie van Jude Bellingham met Nederlands model Laura Celia Valk. Maar zijn de twee wel echt samen? Volgens Daily Mail is er sprake van een publiciteitsstunt. Bellingham mag vanavond op het EK in de kwartfinale met Engeland in elk geval vol aan de bak tegen Zwitserland.

De relatie van Bellingham met Valk is commercieel erg interessant, schrijft Daily Mail. Een beetje vergelijkbaar met NFL-ster Travis Kelce, die een setje is met popsensatie Taylor Swift. De populariteit van Bellingham opent veel deuren tot commerciële samenwerking, en al helemaal als er nog eens een knappe vrouw naast staat.

Die vrouw zou de Nederlandse Valk zijn. Zij heeft op Instagram bijna een half miljoen volgers. Een bron van roddelblad The Sun bevestigde de relatie met de Engelse middenvelder. "Laura heeft iedereen al over de relatie verteld", aldus de anonieme bron. Op de set van een fotoshoot kon het model niet stoppen met praten over haar nieuwe liefde.

Publiciteitsstunt

Maar is die anonieme bron wel betrouwbaar? Valk doet modellenwerk voor het merk PrettyLittleThing, op de set van een van die fotoshoots zou het nieuws dus gelekt zijn. Britse voetbalmarketeer Rob Wilson denkt dat het een marketingstunt van het kledingmerk is.

"Het verhaal dat Laura en Jude aan het daten zijn werd overal opgepakt. En iedere keer werd PrettyLittleThing genoemd. Het is echt heel slim", zegt Wilson. Het kledingmerk zou volgens hem ook samen kunnen gaan werken met Real Madrid, de club van de 20-jarige Bellingham. "Dat kan miljoenen waard zijn voor de Spaanse club."

Datingapp

Bellingham en de 25-jarige Valk zijn nog nooit samen gespot. Ook dat zorgt voor bedenkingen rond de relatie. Het model doet haar eigen ding in Parijs, en is ook niet in Duitsland om haar vermeende vriend aan te moedigen op het EK.

Ondertussen zou Bellingham nog steeds te vinden zijn op datingapp Raya, waar veel sporters en beroemdheden gebruikt van maken.