Dit zou de Nederlandse vriendin zijn van Real Madrid-sterspeler Jude Bellingham: 'Ze fonkelt'

Jude Bellingham is volgens de roddelpers aan het daten met een Nederlands model: Laura Celia Valk. Ze zoekt de sterspeler van Real Madrid regelmatig op in de Spaanse hoofdstad. Wie weet is ze er zaterdag bij als Real Madrid in Londen de Champions League-finale speelt, tegen Borussia Dortmund.

De 20-jarige Bellingham houdt zijn liefdesleven normaal gesproken liever onder de radar, maar volgens een bron van The Sun zou Valk loslippiger zijn. "Laura heeft iedereen al over de relatie verteld", aldus de anonieme bron. Op de set van een fotoshoot kon het model niet stoppen met praten over haar nieuwe liefde. "Aan het eind van de dag wist iedereen op de set ervan."

Vonk slaat over

Hoewel ze pas een paar weken aan het daten zijn, lijkt de vonk voor Valk al volledig overgeslagen. "Ze verbleef de laatste weekenden bij hem thuis in Madrid en is stapelverliefd." De twee volgen elkaar ook op Instagram, en op dat platform plaatste Valk de laatste tijd verschillende foto's vanuit Madrid. In de reacties op haar foto's wordt massaal gereageerd met 'Jude Bellingham' en GIF-video's van de voetballer.

Bellingham zelf zou het wat rustiger aan willen doen. "Jude is vooral gefocust op voetbal. Maar hij hoopt iemand te ontmoeten waarmee hij zijn leven kan opbouwen", aldus een bron. Ook zou hij net een relatie achter de rug hebben. "Jude neemt zijn tijd na die breuk."

Ideale schoonzoon

Als het aan oud-voetballer Rio Ferdinand ligt heeft de Nederlandse influencer de ideale man aan de haak geslagen. "Als je dochter met iemand thuiskomt, hoop je dat het met zo'n type persoon is", zei Ferdinand over de persoonlijkheid van Bellingham na een interview dat hij gaf.

Jude Bellingham is de 'ideale schoonzoon' volgens Rio Ferdinand Jude Bellingham plaatste zich woensdagavond na penalty's voor de halve finales van de Champions League met Real Madrid. Na afloop stond de 20-jarige Engelsman volwassen en doordacht de pers te woord. Rio Ferdinand was onder de indruk en noemde hem 'de ideale schoonzoon'.

Toen de middenvelder kalm antwoord gaf op een moeilijke vraag over de prestatiedruk en verwachtingen bij Real Madrid, onderbrak Ferdinand het gesprek. "Hoe kan hij zo welbespraakt antwoorden? Hoe oud ben je eigenlijk?"

Laura Celia Valk

Laura Celia Valk heeft op Instagram bijna een half miljoen volgers. Een van haar nieuwe klussen was een fotoshoot voor het Australische merk Tiger Mist. "Ze fonkelt", schrijft het merk bij een foto van Valk in een inderdaad glimmende jurk.