Nederlandse vriendin Jude Bellingham houdt van pizza en dat is volgens onderzoek maar goed ook

Voetbalfans ervaren vaak veel spanning tijdens het kijken van een wedstrijd. Wetenschappers vonden de ideale oplossing: pizza! De vriendin van Jude Bellingham geeft alvast het goede voorbeeld.

Laura Celia Valk, de Nederlandse vriendin van Jude Bellingham, zal de komende weken vast veel spanning ervaren. Veel voetbalfans zijn gespannen rondom voetbalwedstrijden en het EK waar Bellingham vanaf volgende week aan deelneemt, is niet onbelangrijk. Gelukkig lijkt ze zelf al bewust van dé manier om ermee om te gaan: pizza!

Pizza ruiken is kalmerend

Professor Oli Buckley van de universiteit van East Anglia onderzocht de invloed van het nuttigen van pizza op de spanning die mensen ervaren tijdens een voetbalwedstrijd. Wat blijkt? Zodra je de pizza in de oven ruikt, word je rustiger! Ook het eten van de Italiaanse lekkernij heeft een kalmerend effect.

Laura Celia Valk weet dus wat haar te doen staat tijdens wedstrijden van Engeland (en van Nederland, Oranje boven, toch?). Stop een lekkere pizza in de oven en je kan je emoties onder controle houden tijdens de spannendste potjes. Op haar Instagram laat Valk al zien hoe het moet. En hoe: weinigen zien er zo goed uit terwijl ze een pizza naar binnen schuiven.

Smoorverliefd

The Sun meldde in april dat de middenvelder van Real Madrid en het model aan het daten zijn. Bellingham hangt het zelf nog niet aan de klok. Hoewel ze elkaar volgen, reageert de kersverse Champions League-winnaar nog niet onder de Instagram-posts van zijn vriendin. Ook was de 25-jarige Nederlandse niet prominent in beeld rondom de finale op Wembley. Daar stal de moeder van het Engelse toptalent de show.

Valk, die een half miljoen volgers heeft op Instagram, heeft meer moeite om hun relatie on the low te houden. Op de set van een fotoshoot vertelde iedereen over haar nieuwe liefde, aldus The Sun. Valk zou enkele weekenden bij Bellingham in Madrid zijn geweest en smoorverliefd zijn op de voetballer.