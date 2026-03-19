Het is een week met twee gezichten voor profvoetballer Trent Alexander-Arnold. Eerst schitterde hij nog in de Champions League namens Real Madrid, maar in zijn privé-leven gaat het minder voortvarend. Hij is namelijk uit elkaar met zijn vriendin.

De 27-jarige Trent Alexander-Arnold en zijn voormalig geliefde, het bekende Britse model en influencer Estelle Behnke, zijn uit elkaar. De twee vormden een koppel sinds oktober 2024. Naar verluidt zouden de twee in goede harmonie afstand van elkaar hebben genomen. Bovendien zouden ze nog altijd vrienden zijn.

Liefdesbreuk

Ingewijden hebben aan de Britse tabloid The Sun gemeld dat de beslissing niet over één nacht ijs ging. "De breuk was moeilijk, maar zowel Trent als Estelle wisten dat dit het beste was", zo luidt het. "Ze hebben samen bijzondere momenten beleefd. Maar ze gaan hun eigen weg, vol liefde en dankbaarheid voor de ervaringen die ze samen hebben opgedaan. Ze zijn allebei druk en kwamen tot de trieste conclusie dat de relatie op de lange termijn niet zou standhouden."

Overstap naar Spanje

De 25-jarige Britse lifestyle-influencer hielp haar voormalige vriend nog goed bij de grote overstap die Alexander-Arnold in 2025 maakte. Toen vertrok de snelle vleugelverdediger na meer dan twintig jaar bij Liverpool, en tekende hij bij Real Madrid. Behnke zou hem hebben geholpen om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

Zo schitterde Behnke bij een groots welkomstdiner dat Real Madrid-baas Florentino Perez voor de Engelsman had georganiseerd in stadion Bernabéu. De vonk sloeg snel over, amper een maan na het stukgaan van een eerdere relatie van Alexander-Arnold. Samen maakte het stel een aantal mooie reizen mee. Inmiddels hebben ze elkaar allebei ontvolgd op sociale media, en zijn er geen foto's samen meer te vinden.

Succes bij Real Madrid

Voor Alexander-Arnold is de week dus plots een stuk minder leuk geworden. Dinsdag schitterde hij nog op het veld bij Real Madrid. In de achtste finale van de Champions League speelde de rechtsback bijna de hele wedstrijd tegen het sterke Manchester City. Onder luide spreekkoren van de vijandige City-fans, vooral door zijn verleden bij Liverpool, speelde de Engels international een verdienstelijke partij. Real won met 2-1 en plaatste zich voor de kwartfinales. Daarin is Bayern München de tegenstander.