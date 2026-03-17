Manchester City heeft niet kunnen stunten tegen Real Madrid in de return van de achtste finales van de Champions League. De ploeg kreeg al vroeg in de wedstrijd te maken met een strafschop tegen én een rode kaart voor de aanvoerder.

Manchester City moest na de 3-0-nederlaag in Madrid op zoek naar de remontada, maar kreeg al snel een enorme domper te verwerken. Bij een doelpoging van Vinicius Junior haalde Bernardo Silva de bal van de lijn, maar daarbij gebruikte hij zijn elleboog. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm en die legde de bal op de stip. Bovendien gaf hij de aanvoerder een rode kaart. City moest na 20 minuten dus al met tien man verder en keek na de benutte strafschop van Vinicius tegen een 1-0-achterstand aan.

Erling Haaland zorgde vlak voor het einde van de eerste helft nog voor een sprankje hoop bij de thuisploeg. Hij scoorde de gelijkmaker. De ploeg van trainer Pep Guardiola slaagde er echter niet in om de spanning echt terug te brengen in het duel.

Vinicius leek in de blessuretijd nog de genadeklap uit te delen met het winnende doelpunt, maar die werd afgekeurd. Kort daarna vond de Braziliaan opnieuw het doel, waardoor Real Madrid alsnog met een zege vertrekt uit Manchester: 1-2.

Kwartfinale

Oranje-internationals Nathan Aké en Tijjani Reijnders zijn dus ook uitgeschakeld in de Champions League. Aké viel aan het begin van de tweede helft in voor City. Reijnders had een basisplaats. Real Madrid speelt in de kwartfinale naar alle waarschijnlijkheid tegen Bayern München, dat woensdag tegen Atalanta een voorsprong van 6-1 uit de eerste wedstrijd verdedigt.

Opmerkelijke voorbereiding

Guardiola baarde opzien met de voorbereiding op de return tegen Madrid. Zijn spelers kregen een dag vrijaf in aanloop naar de return. Een ongebruikelijke keuze gezien het belang van het duel, maar volgens de coach past het bij de manier waarop hij zijn selectie wil voorbereiden. "We kennen elkaar goed genoeg. Ik heb liever dat ze nu thuis zijn. We komen vlak voor de wedstrijd weer samen", verklaarde hij.

De vorm van Manchester City laat de laatste weken te wensen over. Naast de nederlaag in Madrid verspeelde de ploeg ook punten in de Premier League. Daardoor is de achterstand op koploper Arsenal inmiddels opgelopen tot negen punten. De ploeg speelt zondag de finale in de EFL Cup tegen de nummer één van de competitie.