De fans van Liverpool laten zich flink horen op Anfield en verre van positief. De Champions League-kraker tegen Real Madrid zorgt voor een pikante terugkeer van 'persona non grata' Trent Alexander-Arnold. Vanaf zijn eerste stappen op het heilige gras in Engeland ligt de international zwaar onder verbaal vuur.

Real Madrid-trainer Xabi Alonso had een grote keuze te maken voor Liverpool - Real Madrid, want hij kreeg natuurlijk ook mee dat in Engeland niemand zat te wachten op Alexander-Arnold. De Engelse rechtsback in Spaanse dienst is in een jaar uitgegroeid van publiekslieveling tot gehaat persoon nummer 1 op Anfield. Het jeugdproduct van Liverpool trok afgelopen zomer gratis de deur achter zich dicht en vertrok naar Real Madrid. Zijn voormalige fans zijn dat 'verraad', zoals ze het zelf noemen, nog altijd niet vergeten.

Haat is enorm

Hoewel Alexander-Arnold op de bank begon tegen zijn oude club, lag hij al bij het warmlopen onder een vergrootglas bij de tienduizenden Liverpool-fans. Zo gauw ze in het oog kregen dat hij de heilige grasmat betrad, besloten ze hem volop uit te fluiten bij elk balcontact of zo gauw hij in de buurt kwam bij één van de tribunes. De fans haten Alexander-Arnold zo erg, dat ze voorafgaand aan het duel ook een iconische muurschildering van de verdediger bekladden in de stad.

Striemende fluitconcerten

Ze nemen het hem flink kwalijk dat hij zijn contract niet wilde verlengen voor de club die hem groot maakte. Met die beslissing voorkwam 'TAA' dat Liverpool nog geld voor hem kon vangen. Hij maakte al tijdens het kampioensjaar de transfer naar Real Madrid rond en trok toen de transferperiode begon naar de Spaanse hoofdstad. De loting zorgde er vervolgens voor dat hem een helse terugkeer op Anfield wacht. Als trainer Alonso verstandig is, laat hij Alexander-Arnold deze wedstrijd op de bank, want bij een invalbeurt worden de striemende fluitconcerten alleen maar erger.

