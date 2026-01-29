Hélène Hendriks vertelde onlangs in de podcast HNM over een hotelovernachten met ex-kickbokser Remy Bonjasky. Daar reageerde hij woensdag op bij Shownieuws. Bonjasky kon niet lachen om de anekdote van de presentatrice.

Dat vertelt zijn collega Mark Schaaf aan tafel bij Shownieuws. "Ik zat met Remy in een nachtbus en hij kreeg toen het berichtje dat hij 'misschien het bed had kunnen delen met Hélène Hendriks'", vertelt hij. "Het stond er op zo'n manier dat je denkt: oh, dit moet ik lezen. Daar was hij niet heel erg blij mee. Hij schrok zich helemaal de tandjes."

Hendriks vertelde in de podcast aan Noa Vahle en Merel Ek dat ze ooit samen met Bonjasky in één hotelkamer belandde omdat ze en vlucht hadden gemist. Er waren niet meer kamers beschikbaar. De oud-kickbokser weigerde echter samen met de presentatrice in een tweepersoonsbed te slapen, ondanks dat Hendriks daar geen probleem mee had. Hij hield voet bij stuk en wachtte in de lobby tot er uiteindelijk een tweede kamer beschikbaar kwam.

"Eigenlijk was het prachtig geformuleerd: 'deelde bíjna het bed met'", vervolgt Schaaf over de titel van het fragment bij Shownieuws. Maar toch vond Bonjasky het niet om te lachen. "Zeker omdat hij een hele goede relatie met zijn vrouw heeft, Renate, dat is echt een powerkoppel."

'Niet groter maken dan het is'

De 50-jarige sprak zelf ook nog met het medium. "Dat verhaal moeten we niet te groot maken", zegt hij. "Er is eigenlijk niks aan de hand. De tekst aan de bovenkant vind ik eigenlijk wel jammer. Dat insinueert dat er wat is gebeurd en dat is helemaal niet zo. We moeten het niet groter maken dan het is", benadrukt hij nogmaals.