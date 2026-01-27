Glory krijgt een nieuwe wereldkampioen zwaargewicht na het vertrek van Rico Verhoeven. Wie dat wordt, zien we bij het Last Heavyweight Standing-toernooi. Glory 105 is te zien bij een Nederlandse streamingdienst, wat de terugkeer van Remy Bonjasky en Melvin Manhoef betekent.

Vechtsporthelden Bonjasky (50) en Manhoef (49) waren jarenlang vaste analisten/commentatoren toen Glory te zien was bij Videoland. Maar vorig jaar brak de kickboksorganisatie met de Nederlandse streamingdienst. Na het vertrek naar DAZN zaten de twee zonder klusje bij Glory. Maar niet voor lang, aangezien Bonjasky en Manhoef samen met presentator Mark Schaaf te horen zijn bij KIJK. "We gaan het weer doen", laat het trio weten.

De expertise van Bonjasky en Manhoef was jarenlang te horen voor de Nederlandse kickboksfans. Bonjasky was naast analist ook co-commentator, terwijl Manhoef alleen analyses gaf.

Glory 105

"Het is fantastisch voor de vechtsport dat GLORY weer bij een Nederlandse streamingsdienst te zien is", vertelt Schaaf in het persbericht. "Met de opkomst van veel nieuwe, spectaculaire gretige vechters gaat GLORY een nieuw tijdperk in. Met het vertrouwde presentatietrio zorgen wij ervoor dat een GLORY-avondje weer vol zit met spektakel, humor en heel veel plezier. Wij hebben er ontzettend veel zin in!"

Glory 105 staat in het teken van de Last Heavyweight Standing, waar de nieuwe wereldkampioen wordt gekroond. De winnaar van het prestigieuze zwaargewichttoernooi gaat er met de belt vandoor die Rico Verhoeven achterliet. De Kroaat Antonio Plazibat haakte door een blessure af, waardoor Michael Boapeah hem vervangt.

De Hagenaar is in de kwartfinales de tegenstander van Mory Kromah. Andere kwartfinalisten zijn: Anis Bouzid, Errol Zimmerman, Milos Cvjeticanin, Sofian Laidouni, Nico Horta en Tariq Osaro. Tijdens de vechtavond in het Arnhemse GelreDome keert ook publiekslieveling Bahram Rajabzadeh terug. De Iraans-Azerbeidzjaanse vechter neemt het op tegen Cristian Ristea uit Roemenië.