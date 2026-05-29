Voor Vandaag Inside zijn er, naast René van der Gijp, Johan Derksen en Wiflred Genee, ook een aantal vaste gasten afgereisd naar Curaçao voor de talkshow. Dat zou in principe een leuk tripje moeten zijn, al zal niet iedereen even leuk terugkijken op het avontuur. Eén van de gasten zorgde voor totale verbijstering bij Van der Gijp.

Met Derksen, Genee en Van der Gijp als blikvanger is het uitstapje van Vandaag Inside naar Curaçao toch wel een succes geworden. De kijkcijfers zijn hoog en ook de heren zelf lijken het behoorlijk naar hun zin te hebben. Op het Caribische eiland worden ze bijgestaan door een aantal bekende gasten van de show. Maar de escapades van één specifieke gast roept nogal wat vragen op.

Genieten op Curaçao

In de tweede week op Curaçao is ook de vaste IT en cyberspecialist Dave Maasland afgereisd naar de tropische zon. Hij staat in het programma bekend om zijn bijnaam 'Cybermannetje'. Wekelijks praat hij iedereen in de talkshow bij van de digitale situatie in Nederland en de wereld. Bovendien is Maasland inmiddels een begeerde vrijgezel, daar hij na eind vorig jaar scheidde van zijn vrouw. Op Curaçao neemt hij het er logischerwijs dus goed van.

Van der Gijp vertelt in zijn podcast KieftJansenEgmondGijp lacherig over de situatie van Maasland op het eiland. "Dat kleine cybermannetje hè", begint de oud-voetballer. "Die zit hier gewoon met twaalf vrouwen in een huis. Die is wel goed hoor." Alle gasten van het programma zijn via een sponsor ondergebracht in luxueuze hotels en appartementen.

'Kleine viespeuk'

"Hij is net een soort Epstein", vervolgt Van der Gijp, verwijzend naar de beruchte miljardair die ook vaak bezoekjes bracht aan een eiland. "Dave is een kleine viespeuk. Echt een kleine viespeuk." Het leidt tot gelach bij zijn tafelgasten, al zijn die niet helemaal zeker of Maasland er nou ook zo over te spreken is. "Zal die leuk vinden dat mannetje", lacht Michel van Egmond.

Maasland staat als bestuurslid van Sparta Rotterdam bekend als een echte voetbalfan, naast zijn carrière in de technologie. Hij hoeft overigens niet lang meer bang te zijn voor de opmerkelijke verhalen van zijn collega's op het eiland. Vrijdag staat voor Vandaag Inside alweer de laatste uitzending op het menu. Dan keren de heren huiswaarts en wordt het stokje overgenomen door Hélène Hendriks met De Oranjezomer.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover