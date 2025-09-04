René van der Gijp werd donderdagavond in de studio van Vandaag Inside erg aangegrepen door het verhaal van een jongen in het publiek. Die deed zijn verhaal over zijn strijd met kanker. De oudste zoon van de voormalig profvoetballer leed aan dezelfde ziekte.

Er wordt deze hele week in het praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp aandacht gevraagd voor KWF. Daarom was ook Ruben Kalkman aanwezig in de studio. Hij vertelde over zijn strijd met lymfeklierkanker.

Van der Gijp werd erg geraakt door het verhaal en richt zich tot de 26-jarige Kalkman. "Mijn zoon had ook lymfeklierkanker op jouw leeftijd", zegt hij. Zijn oudste kind Sanny kreeg op zijn 24e dezelfde diagnose. "Die had een hele grote bult in zijn nek."

Hij sprak erover met bevriende arts Casper van Eijck. Die zei dat Sanny een enorm zwaar jaar tegemoet ging maar wel in het beste land leefde voor een behandeling. Van der Gijp werd door hem al eerder ingelicht over de uitslag.

Onvoorstelbaar

"Ik weet nog dat ik toen naar Den Haag reed. Toen belde de arts dat hij lymfeklierkanker had." Zijn zoon was toen nog op weg naar het ziekenhuis. "Dus ik wist het eerder dan dat hij het wist. Je schrikt je de tyfus natuurlijk", aldus van der Gijp. "Het is echt onvoorstelbaar als je dat te horen krijgt"

"Hij was ook die leeftijd, die kleine van mij", richt hij zich tegen Kalkman die ook op 24-jarige leeftijd de diagnose kreeg en inmiddels twee jaar verder is. De zoon van Van der Gijp werd een jaar lang behandeld. "Hij kreeg 15 chemo's en 25 bestralingen", vertelt de analist. "Nu is hij weer tien jaar schoon." Sanny is inmiddels 35 jaar oud.

Vrouw en kinderen

Van der Gijp kreeg zijn eerste kind met Jaqueline Laats. Hij was slechts een paar jaar samen met de moeder van Sanny. Het vaste gezicht van VI heeft momenteel een relatie met zijn vrouw Minouche.

De twee leerden elkaar kennen in 2016 kennen doordat hun kinderen op dezelfde school zaten. In dat jaar kreeg Van der Gijp vreselijk nieuws te verwerken. In maart overleed Daniëlle Sijthoff, de toenmalige levenspartner van de voetbalanalist, plotseling. Met Sijthoff heeft Van der Gijp ook een zoon: Nicky.