René van der Gijp kende een rijke carrière als voetballer. Hij speelde voor clubs als Sparta en PSV en kwam uit voor het Nederlands elftal. Van der Gijp was teamgenoot van voetbalicoon Ruud Gullit en maakte samen met hem het nodige mee.

Van der Gijp vertelt er vaak rijkelijk over in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Ook in de nieuwste aflevering. Wanneer het gaat over voetballers die tijdens hun carrière in dronken toestand de nodige dingen meemaakten, graaft de oud-voetballer in zijn geheugen.

'Ik reed vól op hem in'

"Ik weet nog dat ik iets te veel gedronken had. En toen zei Ruud tegen mij: 'Ik rijd wel voor'", herinnert Van der Gijp zich. Schrijver Van Egmond wijst Van der Gijp er vervolgens op dat hij dacht dat de oud-voetballer nooit dronken in de auto stapte. Maar Gijp gaat vrolijk verder met zijn verhaal.

"Ik zei is prima, maar ik wist niet dat hij zou stoppen voor het rode licht. Dat wist ik niet. Dus ik reed er vol in bij hem", lacht Van der Gijp. "Dus in plaats van twee Opel Kadettjes was het één Opel Kadett geworden. Maar dat je je auto gewoon laat staan…"

Auto op Schiphol geparkeerd

Dat laatste deed ook Bonaventure Kalou in zijn tijd bij Feyenoord. Dat verhaal vertelt Van Egmond in de podcast. Kalou ging op vakantie en parkeerde zijn auto voor de hoofdingang van Schiphol. Toen hij terug kwam, was de wagen nergens meer te bekennen. Dus ging de Feyenoorder overal met de taxi naar toe. "Na drie dagen vroeg iemand: waarom kom jij altijd met de taxi?", schetst Van Egmond.

"Dat was een bekeuring... daar kon je drie spitsen van kopen in die tijd. Het was nooit in hem opgekomen dat de politie daar iets mee te maken had. Waanzinnig, dat soort gasten."