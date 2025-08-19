René van der Gijp is een wandelende bewaardoos. De oud-voetballer zit vol met anekdotes uit het verleden die hij moeiteloos op ratelt. Bij Vandaag Inside blikte hij terug op een "scheet die hem jaren bij blijft".

Het komt ter sprake na het zien van een fragment over voetbalicoon Ruud Gullit. Die deed bij Rondo een bizar verhaal uit de doeken. "Ik vind dit grappig", lacht Van der Gijp nog voordat de video wordt gestart. "Een beetje ordinair", waarschuwt Wilfred Genee de gasten in de studio en de tv-kijkers alvast.

"Als ik heel eerlijk ben: als je een hele zachte scheet laat, die heel erg stinkt en dat anderen hem ruiken... Dan heb ik de grootste lol", schaterlachte Gullit in het programma. "Dat is toch het leukste wat er is", zei hij, terwijl oud-teamgenoot Marco van Basten een bedenkelijk gezicht trok. "Dat is wel zo", staat Van der Gijp achter de woorden van Gullit.

'Dat vergeet ik nóóit meer'

Het brengt de oud-voetballer bij een eigen herinnering. "Herinner jij nog een scheet waarvan je denkt: die blijft me nog jaren bij?", wil hij van Genee weten. "Ik wel, ik wel. Ik vergeet nooit dat wij de eerste keer in het Kurhaus zaten", begint Van der Gijp zijn herinnering.

Hij moest nodig naar de wc en nam de lift naar boven. "Die stond écht helemaal vol. En toen liet ik een hele zachte, niemand heeft hem gehoord. Maar iedereen gaat dan wel ruiken en mekaar aankijken van wie zou hem gelaten hebben? En ik was de eerste die zei: ik was het niet, ik was het niet", brult Van der Gijp van het lachen. "Dat vergeet ik nóóit meer."

Vervanger bij Vandaag Inside

