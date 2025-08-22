Oud-sportcommentator en verslaggever Jack van Gelder is flink aangepakt in Vandaag Inside. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zagen een opvallend bericht van de 74-jarige en trokken een felle conclusie.

Genee haalde een bericht van Van Gelder op X aan over de situatie in Gaza. "Wij zijn in Nederland meer bezig met alles wat er in Gaza gebeurt dan met onze eigen problemen. Het lijkt wel een grote afleidingsmanoeuvre", was de tekst van de ex-commentator.

"Dat vond ik wel een beetje apart eerlijk gezegd", is de mening van Genee. "Ja maar Jack moet een uitlaapklep hebben. Het is een soort Wilders", zegt Derksen verwijzend naar de PVV-politicus. "Er wordt een volk uitgemoord."

'Niet mee te praten'

"Ja, dat kun je dan toch geen afleidingsmanoeuvre noemen?", reageert de presentator. "Dat is gewoon super heftig wat daar gebeurt." Volgens Van der Gijp is er sprake van een groter probleem. "Weet je wat het is met de Jacks van deze wereld, net als onze vrienden Wierd Duk en Leon de Winter, daar valt niet meer mee te praten." Daarbij doelt hij op de journalisten van De Telegraaf. Vervolgens gaat hij inhoudelijk door op de situatie in Gaza.

"Die De Winter noemt alles nepnieuws", zegt Derksen. "Maar wat ze doen is met hagel schieten. Als ze zoveel slachtoffers maken is er altijd iemand van Hamas bij", vervolgt hij. "Ze gooien een ziekenhuis plat en zeggen later: 'daar zaten mensen van Hamas'."

Jamal Ben Saddik

Kickbokser Jamal Ben Saddik kwam vrijdag op de persconferentie voor Glory 103 ook met een statement over de situatie in Gaza. Hij droeg een shirt met de Palestijnse vlag. "Ik wil mijn broeders en zusters in Palestina laten weten dat ik dit voor hun doe. Ik wil ze laten zien dat mijn gebeden naar ze uit gaan en dat ze in mijn hart zitten. Het is zo'n gekke wereld dat hier niets tegen wordt gedaan", waarna Ben Saddik een applaus kreeg van de aanwezige pers.

Tegenover Sportnieuws.nl vertelt Ben Saddik ook dat hij met deze actie mensen hoopt aan te sporen zich ook te uiten over de mensonterende situatie. "Zeker. Het is waanzinnig dat hier tot op de dag van vandaag nog niets tegen gebeurd. Het is echt gek, we leven in een hele gekke tijd. Als je je mening al niet mag geven openlijk en je onderdrukt wordt om iets niet aan te doen of iets niet te zeggen. Dat vind ik heel gek."