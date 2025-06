René van der Gijp vierde samen met zijn drie podcastgenoten onlangs het feestje van Rob Jansen, zijn vriend en voormalige zaakwaarnemer. De 69-jarige belangenbehartiger van veel Nederlandse voetballer liet niets aan het toeval over.

"Ik weet waar mijn valkuilen liggen, dat hoef je mij niet te vertellen, maar ik vond het zaterdag echt een ontzettend positieve avond", trapt Van der Gijp enigszins mysterieus af, waarna Michel van Egmond de kijkers en luisteraars duidelijk maakt dat het om de trouwerij van Rob Jansen gaat. De zaakwaarnemer ontbreekt dan ook in de podcast KieftJansenEgmondGijp omdat hij op huwelijksreis is. "Ik werd daar enorm blij van", gaat Van der Gijp verder over het feest.

René van der Gijp bestolen tijdens vakantie in 'aparte streek': 'Dus iemand loopt in jouw onderbroek?' Het markante tv-gezicht René van der Gijp is terug van vakantie. Terwijl Vandaag Inside nog 'vakantie' heeft, schoof hij deze week al wel weer aan bij zijn podcast. Daar onthulde Van der Gijp een vervelend verhaal.

Gijp legt uit waarom: "Ik weet waar hij vandaag komt, daar word je niet blij van. Vier jaar geleden zat hij er best doorheen. Toen dachten wij allemaal als vrienden: als dit maar goed komt. En als ik hem zo zie - hij gaat trouwen, hij is positief - dat doet mij ontzettend goed."

Trouwdag Rob Jansen

Terwijl schrijver Van Egmond de situatie probeert te schetsen, kakelen Van der Gijp en Wim Kieft vrolijk door elkaar heen. "Er liep een hele generatie ouder dan ons", hoor je Gijp zeggen. "Die ik niet kende”, vult Kieft weer aan. Dan herstelt Van Emgond toch de orde. "We waren in het Krugerpark (wildpark in Afrika, red.), er waren alleen geen giraffen en olifanten", lacht Van der Gijp. "Dat bleek de achtertuin", maakt Van Egmond duidelijk.

Dan neemt Kieft het woord. "Wij kwamen met een oude golf van Suzanne. Nou ja, we werden gewoon weggestuurd door de service parking. Die kon zich niet voorstellen dat dit soort mensen ook hier binnen gelaten werden", vertelt hij. Van Egmond werd naar eigen zeggen gesandwicht door de auto’s van oud-voetballers, onder wie Henrik Larsson.

Dit is de partner van voormalig voetballer Wim Kieft: na problemen al jaren weer gelukkig met oude liefde Wim Kieft kende een behoorlijk turbulent leven. Hij was een uitermate succesvolle voetballer en won onder meer de Europacup I en het EK met Oranje. In de jaren daarna raakte hij in de problemen en kampte hij met een langdurige cocaïneverslaving. Daar leed ook zijn liefdesleven onder. Inmiddels gaat het al een tijd veel beter en ook met zijn partner beleeft Kieft mooie tijden.

Groot, groter, groots

"Rob was wel erg nerveus of jullie je aan de dresscode zouden houden", weet Van Egmond nog. Dat deden beide oud-profvoetballers, al ontbrak het strikje bij Kieft. "Dat zit niet lekker", geeft hij toe. Over de veiligheid hoefde het drietal en hun introducés zich geen zorgen te maken. Van Egmond: "Overal waar je keek in de tuin, stond er achter een boom iemand met een oordopje in. We werden zwaarder beveiligd dan Trump op dit moment."

Een typisch Nederlands verjaardagspartijtje was het verre van. "Dit is de categorie vuurspuwers. Paaldansers hebben we gezien, er was ergens een waarzegger, een goochelaar", somt Van Egmond op. "Ik heb ze bij mij niet in de tuin lopen hoor, van die lekkere wijven met hele dikke tieten", grapt Van der Gijp. "Geld speelt hierin geen rol, je moet ook de lol hebben om het op poten te zetten", weet Gijp. "Rob is van het grote gebaar, niet van de kleine details", concludeert Van Egmond vervolgens.

Bekende voetbalcoach windt zich enorm op over uitspraken René van der Gijp: 'Wat wil hij dan?' Dick Advocaat lijkt door te gaan als trainer zo lang hij leeft. De markante coach heeft al een aardig zakcentje verdiend, waarmee hij regelmatig voor de gek wordt gehouden door onder anderen René van der Gijp. Dat zorgt voor frustraties bij de 77-jarige Advocaat.

Het drietal was omring door andere (oud)-voetballers als Dirk Kuijt, Phillip Cocu en John Heitinga. "Alle kanonnen waren er", stelt Van Egmond, waarna het gesprek zich verplaatst naar een ander onderwerp.