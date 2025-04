René van der Gijp ondanks vrije dag bij Vandaag Inside tóch op televisie te zien

René van der Gijp wist in zijn nieuwe contract af te dwingen dat hij voortaan op woensdag een avondje vrij heeft en dus zal hij vanavond niet aanwezig zijn tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Opvallend genoeg verschijnt hij op hetzelfde tijdstip toch op televisie, maar dan in een programma op een andere zender.

Van der Gijp vond vijf dagen in de week aanschuiven bij Vandaag Inside te veel van het goede worden en ook zijn omgeving merkte dat de oud-voetballer er niet gezelliger door werd. Er kwamen zelfs geruchten op gang dat Van der Gijp in scheiding zou liggen met partner Minouche en dat de stress van het programma daar een van de oorzaken voor was.

De vrouw van Van der Gijp gaf al snel aan dat daar niets van klopte, maar merkte wel op dat het maken van vijf uitzendingen per week voor spanningen thuis zorgde. Het zal dan ook een opluchting zijn geweest toen duidelijk werd dat Van der Gijp in zijn nieuwe contract wist af te dwingen dat hij op de woensdag niet meer aan hoeft te schuiven.

De Reünie

De voetballer heeft dus ook vanavond weer vrij, maar is opmerkelijk genoeg wel een concurrent van zijn collega's. Van der Gijp doet namelijk mee aan het programma De Reünie. Daarin worden bekende personen door presentator Herman van der Zandt herenigd met mensen die bepalend waren voor een bepaalde periode uit hun leven.

Van der Gijp zal zijn teamgenoten terugzien waarmee hij in de jeugdopleiding van Sparta speelde. Hij kwam daar op zijn zeventiende terecht toen hij de overstap van Feyenoord maakte. De uitzending van het programma op NPO1 begint om 21.30 uur. Dat is vijf minuten voordat Vandaag Inside te zien is op SBS6. De twee programma's zijn daardoor grotendeels gelijktijdig op tv.

Vervanger Van der Gijp

Bij Vandaag Inside zal Van der Gijp zoals gebruikelijk worden vervangen door Albert Verlinde. De theaterproducent zat in het verleden al vaker aan tafel als gast, maar is sinds het begin van dit kalenderjaar dus de vaste vervanger van de oud-voetballer.