René van der Gijp lacht keihard om opmerkelijke actie tijdens Vandaag Inside, Wilfred Genee stookt vuurtje op

Hij is de succescoach van Feyenoord die minder dan een jaar geleden voor miljoenen naar Liverpool vertrok: de 46-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar in Engeland een geweldig debuutseizoen kent. Als manager van Liverpool kan hij deze maand de Premier League winnen.