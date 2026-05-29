De afgelopen weken is er een kleine bom gebarsten op Curaçao. De soap rond bondscoaches Dick Advocaat en Fred Rutten werd uitvergroot in de media en leidde tot een stortvloed aan reacties. Ook kwam er veel kritiek op bondsvoorzitter Gilbert Martina. Hij trekt zich daar echter maar weinig van aan.

Het nieuws dat Dick Advocaat vlak voor de start van het WK voetbal toch weer terugkeerde als bondscoach van Curaçao, waardoor Fred Rutten plaats moest maken, leidde tot een karrenvracht aan kritiek. Vooral door de manier waarop, aangezien het even leek alsof Rutten ongeveer werd gedwongen om zich terug te trekken. Onder meer Johan Derksen haalde vervolgens keihard uit naar zijn oude vriend Advocaat, en ook naar de bond op het eiland.

'Het raakt me'

Toch ziet voorzitter Gilbert Martina niet echt iets in de vele kritiek die hij, samen met zijn mede-bestuurders, ontving. Wel deed het wat met hem. "Ik heb er wel last van gehad. Het raakt me wel wat er allemaal is gezegd en geschreven", meent hij in een openhartig gesprek met De Telegraaf.

Martina denkt zelfs dat beide coaches op hun eigen manier een steentje konden bijdragen op het mondiale eindtoernooi. ,"Het belangrijkste is nu dat we een goede coach hebben die het team goed gaat voorbereiden", vervolgt hij. "Dick Advocaat heeft een heel goede band met de jongens, dus voor de chemie is dit heel goed. Maar ik denk persoonlijk dat ook Fred Rutten een goede job zou hebben gedaan als hij was gebleven."

Goede sfeer

Advocaat zorgde natuurlijk voor de historische plaatsing, maar Rutten was direct bereid om het stokje over te nemen. Dat vooral de media en de sponsoren vervolgens kritiek op hem uitten, zorgde voor een pijnlijke situatie. De sfeer op het zonnige vakantie-eiland lijkt ondanks alle ophef overigens niet minder.

"We hebben een mooi programma voor de boeg. Zaterdag spelen we eerst nog een oefenwedstrijd in Schotland. Daarna hebben we op Curaçao een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba en dan naar Amerika. Onze eerste wedstrijd is in Houston tegen Duitsland. We hebben in Amerika de steun van circa 4000 à 5000 supporters, ongeveer 1500 per duel. Dat is geweldig", besluit bondsvoorzitter Martina. Het lijkt met de gemoedstoestand van zowel de staf als de spelers dus wel goed te zitten.

