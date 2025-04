Rico Verhoeven beleeft samen met zijn verloofde een absoluut hoogtepunt: 'Deze man is een machine'

Rico Verhoeven gaat in juni zijn wereldtitel in het zwaargewicht van Glory verdedigen, maar in de voorbereiding op dat gevecht is er ook af en toe tijd voor ontspanning. Samen met zijn verloofde Naomy van Beem bracht hij afgelopen week een bezoekje aan een bijzonder concert.

Verhoeven en zijn geliefde waren in de Ziggo Dome getuige van een optreden van de wereldberoemde artiest Usher. "We hebben het geweldig gehad bij de show van Usher! De hits bleven maar komen en zijn podiumpresentatie is ongeëvenaard. We hebben zoveel plezier gehad!", schreef Van Beem op haar Instagram.

Ook Verhoeven was dolenthousiast: "The King of R&B. Deze man is een hitmachine, het was de beste show waar we in een lange tijd geweest zijn." Het avondje uit werd extra speciaal doordat Verhoeven en zijn geliefde ook nog eens de eer hadden om de artiest te ontmoeten. De twee delen daar allebei foto's van via hun sociale media.



Titelgevecht

Verhoeven hoopt waarschijnlijk op 14 juni zelf ook zo'n mooie show weg te gaan geven. Hij verdedigt dan zijn wereldtitel tijdens de tweede dag van Glory 100. In Rotterdam Ahoy neemt hij het op tegen de Rus Artem Vakhitov, die bij de vechtsportorganisatie eerder de wereldkampioen in het lichtzwaargewicht was.

De keuze voor Vakhitov zorgde voor flink wat kritiek, want oud-kickbokser Remy Bonjasky vond dat Verhoeven met hem als tegenstander voor de makkelijke weg koos. De regerend kampioen sneerde daarop naar zijn landgenoot: "Dit wordt een echte wedstrijd. Ik moet hier ook keihard voor trainen. Hij zal zich echt niet zonder strijd ten onder laten gaan. Hij staat wel op, dat kunnen we niet van iedereen zeggen."

Het wordt voor Verhoeven de dertiende keer dat hij zijn titel gaat verdedigen. Hij is al sinds 2014 de onverslaanbare kampioen en daar heeft hij de bijnaam King of Kickboxing aan te danken. Verhoeven verdedigde zijn titel in december 2024 voor het laatst met succes door landgenoot Levi Rigters te verslaan.

