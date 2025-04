Rico Verhoeven slaat terug na kritiek van Remy Bonjasky: 'Deze man komt gewoon om te vechten'

Rico Verhoeven heeft hard uitgehaald naar Remy Bonjaski. De oud-kickbokser en analist had de nodige kritiek geleverd op het titelgevecht tussen de wereldkampioen en Artem Vakhitov. Daar is Verhoeven niet van gediend, zo blijkt uit een opgedoken TikTok-video.

"Ik vind het zo slecht dat andere mensen iemand naar beneden moeten praten", begint de 36-jarige Nederlander zijn tirade. "En dan hoef ik eigenlijk niet 'andere mensen' te zeggen, ik zeg gewoon: Remy Bonjasky. Gaat ie praten: 'ja het is een beetje jammer dat we de uitslag al weten'. Hoe bedoel je?"

Ex-tophockeysters grappen over Rico Verhoeven: ’Straks staat hij voor mijn deur’ Rico Verhoeven ligt onder vuur. De zwaargewicht wereldkampioen krijgt flinke kritiek omdat hij niet meedoet aan het prestigieuze Glory-toernooi Last Heavyweight Standing. Zelf zegt hij geen behoefte te hebben aan een toernooi, maar veel fans en collega-kickboksers snappen daar niets van. Maar kritiek geven op een wereldkampioen in kickboksen klinkt volgens ex-tophockeysters niet heel slim...

Bonjasky liet zich kritisch uit op het titelgevecht in het zwaargewicht bij Glory 100. De Russische tegenstander van Verhoeven vocht eerder namelijk vooral in het lichtzwaargewicht. Volgens de oud-kampioen kiest Verhoeven voor 'de makkelijke weg'.

'Dit wordt een echte wedstrijd'

Volgens Verhoeven is Vakhitov wel een waardige tegenstander. "Deze man komt gewoon om te vechten", zegt hij. "Dit wordt een echte wedstrijd. Ik moet hier ook keihard voor trainen. Hij zal zich echt niet zonder strijd ten onder laten gaan. Hij staat wel op, dat kunnen we niet van iedereen zeggen."

'Veilige keuze' wereldkampioen Rico Verhoeven onder vuur: 'Laat je ballen eens zien' Voormalig kickbokser Remy Bonjaski staat niet achter verschillende keuzes van Rico Verhoeven. Hij vindt het komende titelgevecht jammer en mist de wereldkampioen op het Glory-event Last Heavyweight Standing. 'Je kunt er altijd voor kiezen om de meest gunstige weg te kiezen.'

Badr Hari

Verhoeven verwijst naar het titelgevecht tussen Badr Hari en Bonjasky in 2008 aan. Hari werd daarin gediskwalificeerd nadat hij Bonjasky onreglementair had aangevallen. "Andere mensen die een trap in hun gezicht krijgen blijven op de grond liggen en krijgen ineens een belt en een dikke cheque. Die denken ik pak hem gewoon zo, ik laat hem lekker diskwalificeren." Bonjasky won naast het kampioenschap ook 290.000 euro.

Wereldkampioen Rico Verhoeven ontvangt peperdure verrassing Kickbokskampioen Rico Verhoeven is vandaag (donderdag) jarig en blaast 36 kaarsjes uit. Daar hoort natuurlijk een groot cadeau bij. En laat dat maar aan Verhoeven over. Die is vaak van groot, groter, groots. Ook zijn nieuwste cadeautje valt daar onder.

"Wat je mening ook is, doe gewoon normaal en blijf respectvol over iedereen praten", besluit Verhoeven. "Dat vind ik het allerbelangrijkste." De 36-jarige vindt dat de analist wel wat meer waardering mag tonen voor de huidige generatie kickboksers. "De sport nu veel groter is dan vroeger en daardoor heeft hij nu een baan. Dus wees gewoon blij. Gun de rest van de wereld ook wat en daar wil ik het bij laten. Ik vind het zo vermoeiend."