Rico Verhoeven open over vriendschap met 'kneiterdrukke' Max Verstappen: 'Mooi om te zien'

Kickbokser Rico Verhoeven is goed bevriend met Formule 1-coureur Max Verstappen. Hoewel de twee uitblinken in een compleet andere sport, proberen ze zich wel in die van de ander te verdiepen. Zo is de 36-jarige Verhoeven regelmatig aanwezig bij een Grand Prix.

"Ik vind het gewoon dik", zegt Verhoeven tegen Sportnieuws.nl over de Formule 1. Daarom is hij ook aanwezig bij de opening van de F1 Exhibition in Amsterdam. "En ik heb natuurlijk een paar vrienden die lekker rijden, Max en Lando (Norris, red.). Dus dat is supertof. Ik ben supertrots op hen en het is mooi om te zien hoe ze op het hoogste niveau presteren."

'Kneiterdruk'

De twee Nederlanders worden regelmatig samen gespot. "We zijn gewoon vrienden. Maar we zijn allebei kneiterdruk, dus jammer genoeg zien we elkaar niet vaak genoeg", zegt Verhoeven over zijn band met Verstappen. "Hij vliegt natuurlijk een groot deel van het jaar de hele wereld over en ik ben ook in voorbereiding op wedstrijden. Maar waar we kunnen, zien we elkaar. Dan spreken we af in Monaco of in Nederland en dan lekker genieten."

Uitleg van Jos Verstappen

Verhoeven kijkt door zijn eigen drukke carrière niet elke Grand Prix. "Maar ik pak dan wel even de highlights mee om te zien hoe hij het gedaan heeft." Zo was hij erg onder de indruk van de kwalificatieronde van de Red Bull-coureur in Japan. De kickbokser heeft niet heel veel verstand van de sport, geeft hij toe. Gelukkig krijgt hij soms extra uitleg van Jos Verstappen, de vader van Max.

"Als ik bij een race ben en ik zit naast Jos dan gaat hij mij uitleggen wat er eigenlijk gebeurt." Bijvoorbeeld over pitstops en de keuze voor een bandensoort. "Dat vind ik wel cool. Er komt een heel strategisch spel bij kijken. Heel interessant om dat te zien en meer over te leren."

Een carrièreswitch zit er voor Rico niet in. Hij past namelijk met geen mogelijkheid in een F1-wagen. "Alleen met één been misschien", lacht Verhoeven.

Glory 100

De volgende uitdaging voor Verhoeven is zijn zwaargewicht-titelgevecht tegen Artem Vakhitov. De Russische tegenstander van de regerend wereldkampioen vocht eerder vooral in het lichtzwaargewicht. Daarom is er ook veel kritiek op het duel.