Rico Verhoeven en geliefde Naomy van Beem genieten wéér van bijzonder uitje: 'Let niet op mijn zangkunsten'

Rico Verhoeven heeft vele passies en hobby's, maar in de muziekwereld is hij groot fan van één artiest. En laat de 'King of Kickboxing' nog iemand kennen die ook groot fan is: zijn geliefde Naomy van Beem. Toen de desbetreffende wereldster de afgelopen dagen meermaals in Nederland was voor een aantal shows, maakte het duo daar uiteraard gretig gebruik van.

De ervaren kickbokser genoot vorige week al van een optreden van Usher, bekend van wereldhits als Yeah en DJ Got Us Fallin' In Love. Die nummers vallen in ieder geval in de smaak bij Verhoeven en Van Beem, want zij gingen vorige week dus naar het concert en namen zelfs een foto met de wereldster.

De populairiteit van Usher kent echter geen grenzen, want hij stond liefst vijf keer in een paar dagen tijd in de Ziggo Dome. Reden te meer voor Verhoeven en Van Beem om maandagavond nóg een keer naar een concert van de Amerikaanse R&B-zanger te gaan. Dit keer waren ze echter niet met zijn tweeën, zo blijkt uit een aantal Stories op Instagram van Verhoevens partner.

'Let niet op mijn zangkunsten'

Een deel van de familie was namelijk mee naar de Amsterdamse poptempel. Verhoeven en co hadden uitstekende plaatsen, want Usher liep geregeld vlak langs de vechtsporter en zijn gezin. Ook Van Beem genoot volop. "Zo leuk dat we dit nu met de kids kunnen doen", schrijft ze bij een video waarop ze hard meezingt met een van de vele hits. "We hebben de twee oudsten meegenomen. Hoe leuk! Let niet op mijn zangkunsten."

Na de show heeft de geliefde van Verhoeven nog tijd voor een dolletje. Ze hint namelijk nog op een feestje na het optreden. "Na de show is de afterparty", schrijft ze, Om er vervolgens meteen aan toe te voegen. "Grapje. Even chillen en dan naar huis."

Glory 100 komt dichterbij

Voor Verhoeven breken er namelijk belangrijke weken aan. In juni is het tijd voor Glory 100. Dan verdedigt de Nederlander zijn wereldtitel in Rotterdam Ahoy. Hij neemt het dan op tegen de Rus Artem Vakhitov. Hoewel Verhoeven enorm te spreken is over zijn Russische opponent, was er ook een hoop commotie na de aankondiging van de tweestrijd. Veel andere vechters vinden het namelijk geen goed idee en een zwaktebod, aangezien Vakhitov en stuk lichter is dan de Nederlander. Onder meer Verhoevens rivaal Jamal Ben Saddik was erg kritisch.