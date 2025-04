Jamal Ben Saddik sneert na Glory 99 weer richting rivaal Rico Verhoeven

Jamal Ben Saddik won zaterdagavond in Ahoy zijn gevecht tegen Christian Ristea tijdens Glory 99, maar maakte niet al te veel indruk. Er gebeurde niet al te veel tijdens het gevecht en dat zorgde voor een wat ontevreden publiek. Zelfs de scheidsrechter moest de twee aansporen om te vechten, maar daar had Ben Saddik na afloop maling aan.

Met een bebloed scheenbeen won Ben Saddik zoals verwacht na een unanieme beslissing van de jury. Echt soepel ging het duel niet, maar in gesprek met De Telegraaf legt de Marokkaans-Belgisch kickbokser waarom hij rustig afwachtte en voor een andere tactiek koos dan gewoonlijk. "Op den duur weten de tegenstanders ook dat die rechtse van mij dodelijk kan zijn. Je moet ze af en toe verrassen door gewoon drie ronden met ze te vechten. Het hoeft niet altijd met een rechtse directe, ondertussen zijn ze dat wel gewend van mij."

Kort voor dat gesprek deed Ben Saddik op de persconferentie nog wat opvallende uitspraken over de wereldtitel. Die is momenteel in handen van Rico Verhoeven, de grote afwezige op Glory 99. Hij is de grote rivaal van Ben Saddik en kreeg veel kritiek over zich heen omdat hij ontbrak tijdens Glory 99, maar wel voor een nieuw wereldtitelgevecht gaat tegen de 'te lichte' Atem Vakhitov.

Zaterdagavond gaat het grootste vechtsportevenement van het jaar in Nederland van start. De meestbesproken afwezige is wereldkampioen Rico Verhoeven.

Ben Saddik hoeft wereldtitel niet

The Goliath was voor het toernooi al kritisch op Verhoeven en dat was na Glory 99 niet veranderd. "Ik wil niet vechten voor de wereldtitel." Voor hem zegt deelnemen aan dit toernooi genoeg. "Alle gladiatoren en strijders zijn hier, dit is het grootste toernooi op aarde. Als je hier wint heb je die belt helemaal niet nodig. Laat hem dat ding houden."

Kritiek van Rico Verhoeven

In aanloop naar het toernooi riep Ben Saddik de Brabander op om zelfs te stoppen. Verhoeven gaf in gesprek met Sportnieuws.nl op zijn beurt aan dat hij niet begreep waarom Ben Saddik 'überhaupt nog in de ring staat.' "Als we kijken naar alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is: meerdere dopingincidenten, natrappen in de ring tijdens een wedstrijd, spugen in mijn gezicht, liegen in de media... En dan spreken we nog niet eens wat er buiten de ring is gebeurd. Voor mij is het een raadsel, maar wel een gesloten boek."