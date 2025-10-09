Kickbokser Rico Verhoeven viert donderdag een bijzondere mijlpaal, samen met zijn verloofde Naomy van Beem. Haar zoon Isaiah is namelijk jarig en dat heeft grote gevolgen, grapt de Glory-kampioen.

Verhoeven kan het amper geloven, maar Isaiah viert vandaag toch echt zijn verjaardag. "Jongen, hoe bij je 18 jaar oud geworden in twee seconden?", vraagt hij zich af in een emotioneel bericht op Instagram.

Isaiah is de zo'n van Van Beem, die in 2022 haar relatie met Verhoeven publiekelijk maakte. Inmiddels zijn de twee zelfs verloofd. De vechtsportkampioen deed vorig jaar zomer een romantisch aanzoek. De bruiloft laat nog even op zich wachten, maar ondertussen werken de twee ook aan een andere droom: het bouwen van hun huis.

Kinderen

Samen hebben ze vier kinderen: drie kinderen uit Rico's vorige relatie met Jacky Duchenne (Mikayla, Jazlynn en Vince) en één zoon van Naomy (Isaiah). "Je bent nu volwassen", vervolgt Verhoeven op zijn verjaardag.

"En je weet wat dat betekent... Huur betalen op elke 25e van de maand", grapt hij. Hij gaat daarna liefdevol verder. "Ik ben zo trots op de jongeman die je bent geworden. Blijf leren en wees niet bang om te falen. Werk hard en ik weet dat je succesvol wordt."

'Hou zo ontzettend veel van je'

Naomy heeft ook een bericht aan de 'liefste jongen van de wereld geschreven'. "Vandaag is het jouw dag: je 18e verjaardag. Wat een bijzondere mijlpaal." Ook zij kan niet geloven hoe snel de tijd is gegaan. "Van dat kleine mannetje dat overal nieuwsgierig naar was, ben je uitgegroeid tot een geweldige jongeman waar we zó trots op zijn."

"Je bent altijd lief, attent en betrokken. Je denkt aan anderen, helpt waar je kunt en staat altijd klaar met een glimlach of een goed woord", vervolgt de moeder van Isaiah. "Je doet je uiterste best op school en je hebt een hart dat precies op de juiste plek zit. Je laat zien dat kracht en vriendelijkheid prima samen kunnen gaan en dat maakt jou echt uniek! Hou zo ontzettend veel van je en ben zo dankbaar dat ik zo een lieve jongen op de wereld heb gezet. Je brengt warmte, humor en liefde in huis elke dag weer."