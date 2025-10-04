Er is de laatste tijd veel te doen om kickboksorganisatie Glory. Topman Scott Rudmann vertrok vorige maand en deelde een sneer uit aan wereldkampioen Rico Verhoeven. Die reageert via zijn management op de kritiek.

De Amerikaanse medeoprichter en vicevoorzitter van Glory beweerde dat Verhoeven zelf zijn tegenstanders uitkiest. Hij schreef een vernietigend bericht op sociale media over de Nederlander. "Ik ben erg benieuwd of Rico Verhoeven gaat vechten tegen de winnaar van het toernooi Last Heavyweight Standing. Want waarom doet hij eigenlijk niet mee? Zal hij zijn titel op een juiste manier verdedigen? Dus zonder te kiezen tegen wie hij vecht, zonder de agenda te regelen, zonder te zeiken."

Smaad

Het management van de zwaargewichtkampioen heeft inmiddels gereageerd. "Zijn uitspraken zijn bizar, er klopt niets van. Dit is bijna smaad", reageert Karim Erja, manager van Verhoeven, bij NOS. "Rico heeft in al die jaren nog nooit een tegenstander geweigerd. Hij vecht tegen elke vechter die Glory voorstelt."

Dat wordt bevestigd door Glory-matchmaker Robbie Timmers. "De matchmaking wordt door ons als organisatie bepaald. Rico heeft iedereen geaccepteerd die wij tegenover hem hebben geplaatst, en ook verslagen."

Volgens Erja komen de uitspraken van Rudmann voort uit woede. Hij zou dan ook niet geliefd zijn geweest binnen Glory. "Wij weigeren al sinds 2015 met deze man te communiceren. Hij heeft zich intern dusdanig geprofileerd dat we niets met hem te maken wilden hebben."

Ontslag?

"Hij is natuurlijk niet voor niets weggestuurd. Rudmann zegt dat hij zelf is vertrokken, maar wij hebben iets anders gehoord." Ook Vechtsportinfo.nl meldde dat er sprake was van een ontslag. De site neusde in wat documenten en zag dat Rudmann per 8 september 2025 is weggegaan bij GSUKCO Limited, de moedermaatschappij van Glory. Zelf ontkende hij dat hij is weggestuurd.

Verhoeven vocht in juni op Glory 100 tegen de Rus Artem Vachitov, waar hij zijn titel voor de dertiende keer succesvol verdedigde. Sindsdien is er nog geen nieuw gevecht gepland voor de kampioen, maar een duel met de winnaar van het Last Heavyweight Standing-toernooi waar Verhoeven zelf niet aan deelneemt ligt voor de hand. "We zullen zien wat de plannen zijn voor Glory", zegt Erja. "Rico gaat in elk geval niemand uit de weg."