Kickbokser Rico Verhoeven staat dinsdag stil bij een speciale mijlpaal. Zijn dochter Jazlynn is namelijk jarig. Ze wordt 11 jaar oud en begint steeds meer op haar vader te lijken.

"Jazzy, monster", richt Verhoeven zich tot zijn dochter in een bericht op Instagram. Daarbij deelt hij ook een reeks foto's van hen samen. Ze hebben mooie reizen gemaakt, maar sporten ook weleens met z'n tweeën, zo blijkt uit de beelden. "Fijne verjaardag schoonheid."

De 36-jarige voormalig Glory-kampioen onthult ook de gelijkenissen tussen hemzelf en zijn dochter. "Je probeert altijd te laten zien dat je de sterkste bent en dat niets je kan raken, maar je bent net als die ouwe van je. We doen stoer, maar hebben een heel klein hartje", schrijft Verhoeven. "Trots op jou, schat. Papa houdt van je", sluit hij zijn bericht af.

Verhoeven is vader van drie kinderen: dochters Mikayla en Jazlynn en zoon Vince. Die kreeg hij alledrie met zijn ex-vriendin Jacky Duchenne. In 2020 zette het stel een punt achter hun langdurige relatie. Inmiddels is hij al een tijd samen met Naomy van Beem en het stel is zelfs verloofd. Van Beem heeft zelf ook een zoon uit een eerdere relatie: Isaiah.

Afstand van zwaargewichttitel

Wellicht zal Verhoeven dit jaar de bruiloft gaan plannen. Het nieuwe jaar ligt voor hem nog helemaal open nadat hij in november zijn wereldtitel bij de zwaargewichten opgaf, na veertien succesvolle verdedigingen tijdens gevechten. Hij benadrukte daarbij wel dat het nog niet einde carrière is. Het vuur brandt nog steeds en dus wil hij in andere vechtsporten kijken wat er op zijn pad komt. Boksen en MMA zijn voor de hand liggende keuzes.

Hij werd vorige maand nog in verband gebracht met een bokswedstrijd tegen de Britse Anthony Joshua. Die raakte kort daarna echter betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Hij liep daarbij zelf geen zware verwondingen op, maar verloor wel twee dierbaren. Het is de vraag of hij ooit nog de ring in zal stappen.

Zijn promoter Eddie Hearn wilde daar nog geen uitspraken over doen. "We gaan absoluut geen gesprekken voeren nu over zijn toekomst in het boksen of gevechten. Dit is een vreselijke tragedie en Anthony heeft tijd nodig om dit mentaal en emotioneel te verwerken."