Bij een zwaar ongeluk op maandag in Nigeria raakte de Britse bokser Anthony Joshua gewond. Daarbij lieten twee vrienden van hem het leven. De Nederlandse voormalig topkickbokser Rico Verhoeven staat stil bij het verlies.

Het ongeval gebeurde op een snelweg in de buurt van de stad Makun in de staat Ogun, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. De zwarte Lexus waarin Joshua en zijn twee vrienden zaten, botste op volle snelheid tegen een vrachtwagen. Op videobeelden die onder meer door de BBC zijn verspreid, is te zien hoe de 36-jarige Joshua vanaf de achterbank uit het autowrak wordt geholpen.

De twee personen die om het leven kwamen zijn Sina Ghami en Latif Ayodele, twee leden uit het begeleidingsteam van de tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten. Zijn management noemde de dodelijke slachtoffers vrienden van Joshua. Ghami was zijn conditietrainer en Ayodele zijn persoonlijke trainer.

Rico Verhoeven betuigt zijn respect

Veel mensen uitten op sociale media al hun medeleven met Joshua voor dit zware verlies. Dat deed eerder Jake Paul al, de vorige tegenstander van Joshua. De twee vochten krap anderhalve week geleden tegen elkaar in Miami. "Het leven is veel belangrijker dan boksen. Ik bid voor de nabestaanden, AJ en iedereen die getroffen is door het tragische ongeluk", liet de Amerikaan weten.

Ook Rico Verhoeven laat van zich horen via Instagram. Bij een foto van Joshua en zijn overleden vrienden schrijft hij met een emoticon van een gebroken hart: "Er zijn momenten dat woorden tekort komen. Sterkte en respect voor degenen die dit zware verlies dragen."

Mogelijk gevecht

Joshua heeft familie in Nigeria en bezoekt het land geregeld. Dat deed hij ook na zijn overwinning op Paul. Na dat controversiële gevecht werd Verhoeven genoemd als mogelijke tegenstander van Joshua.

Het management van Verhoeven bevestigde in gesprek met Sportnieuws.nl dat er onderhandelingen gaande zijn: "Maar in dit stadium kunnen we er niet verder op ingaan. Ik hoop dat we in de komende dagen meer nieuws kunnen brengen."