Als kickbokser hebben we Badr Hari al een paar jaar niet meer in actie gezien. Als ondernemer is hij des te meer zichtbaar. De voormalig K1-kampioen bouwt aan een keten van vechtsportscholen en heeft in zijn rol als grote baas een belangrijke beslissing genomen.

Enkele jaren geleden lanceerde Hari de eerste vestiging van Punch, in Casablanca. Inmiddels telt Punch diverse locaties Marokko en de voorbereidingen voor nieuwe openingen zijn vergevorderd.

Nieuwe CEO

Het zakelijk imperium van Hari groeit dus. En dat vergt enkele aanpassingen in het bestuur van de keten. Hari heeft bijvoorbeeld een nieuwe CEO aangesteld. Met die term wordt in het bedrijfsleven de hoogste bestuurder bedoeld (chief executive officer).

"Vandaag neemt Hanae de rol van CEO over", zegt Hari, zonder de hele naam van de persoon te noemen. "Na binnen het bedrijf te zijn gegroeid en zich als CFO te hebben bewezen, is deze overgang verdiend door hard werken, duidelijkheid en vertrouwen. Geen symbolische daad, maar een erkenning."

'Als vader'

Hij gaat door: "Persoonlijk, als vader van vier dochters, raakt dit moment me diep. Maar daarnaast weerspiegelt het iets groters: de opkomst van een jonge Marokkaanse generatie waar talent, inzet en verantwoordelijkheid de basis vormen voor leiderschap, ongeacht geslacht. Trots op deze stap. Trots op de continuïteit die we waarborgen. Trots op de toekomst die we bouwen."

Werkstraf

Vorig jaar kwam Hari in opspraak na een incident met zijn ex-partner. Hij kreeg 24 uur werkstraf voor mishandeling. De vechtsporter zou volgens RTL Boulevard zijn ex-partner hebben mishandeld. Dat zou gebeurd zijn in september 2024 en op 2 februari. Hari werd na de laatste keer opgepakt en zat drie dagen vast. Naast de werkstraf krijgt Hari ook een contactverbod, een locatieverbod van een jaar en moet hij een schadevergoeding betalen.

Het OM bood Hari een strafbeschikking aan, wat betekent dat de zaak wordt afgedaan zonder tussenkomst van een rechter. De vechtsporter had twee weken om bezwaar te maken.Dat heeft hij niet gedaan en daarmee is de straf definitief, liet het OM weten. De vechtsporter werd eerder veroordeeld. In oktober 2015 kreeg Hari in hoger beroep twee jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor onder meer de mishandeling van de later vermoorde zakenman Koen Everink. Dat gebeurde in een skybox in de Amsterdam ArenA tijdens het dancefeest Sensation White 2012.