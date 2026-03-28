Topkickbokser Rico Verhoeven werkt momenteel zijn zwaarste trainingskamp ooit af in aanloop naar zijn boksgevecht met Oleksandr Usyk in Egypte. Toch heeft de Nederlander wat rust gevonden in de vorm van een date met zijn verloofde Naomy van Beem.

Jarenlang was Verhoeven ongenaakbaar als kickbokser. Ruim tien jaar lang was hij ongeslagen wereldkampioen bij Glory. Hij werkte veel titelgevechten en trainingskampen af, maar zit momenteel naar eigen zeggen in zijn 'grootste trainingskamp ooit'. Zo deelde hij onlangs op Instagram.

De Nederlander zal er dan ook hard aan moeten trekken tegenover de ervaren Oekraïense wereldkampioen boksen, die als favoriet in de ring stapt. Toch heeft Verhoeven wat rust gevonden tussen zijn zware trainingen door. 'Vind rust en houd eraan vast', deelt hij op Instagram als onderschrift bij een reeks foto's van hem en zijn verloofde in het bos.

Gevecht van twaalf ronden

Het gevecht tegen de onbetwiste wereldkampioen boksen, die liefst vier titels van verschillende bonden bezit, staat gepland op 23 mei. Niet alleen de locatie, de sport en de tegenstander zijn nieuw voor Verhoeven, maar ook de duur.

Verhoeven is als kickbokser gewend titelgevechten van vijf ronden te vechten, maar zal met Usyk, indien er geen vroege knock-out geforceerd wordt, gedurende twaalf ronden moeten uitmaken wie als winnaar uit de ring stapt.

IJsbad

Ondertussen houdt Verhoeven zich vast aan zijn gewoonte om elke dag te beginnen met een ijsbad. 'Elke ochtend begint in de kou', deelde de vechtsporter onlangs op Instagram. 'Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het je dwingt om je vanaf het allereerste moment te concentreren. Het is een kans om te resetten, je hoofd leeg te maken en iets oncomfortabels onder ogen te zien voordat er iets anders begint.'