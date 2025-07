Het lijkt halverwege het Formule 1-seizoen wel duidelijk dat Max Verstappen onttroond gaat worden als wereldkampioen. Het is alleen nog de vraag welke McLaren-coureur dat gaat doen. Wordt het Oscar Piastri of Lando Norris? Eén van hen heeft midden in de titelstrijd in ieder geval een opvallende stap genomen.

WK-leider Piastri leek een flinke slag geslagen te hebben toen Norris zichzelf enkele weken geleden bij de GP van Canada in een rechtstreeks duel uitschakelde, maar de Brit won de afgelopen twee races en is weer helemaal terug in de titelstrijd. Norris had zijn zege op Silverstone vooral te denken aan een forse straf voor Piastri, maar dat zal hem weinig kunnen deren, want hij is zijn teamgenoot tot op acht punten genaderd in de stand om het wereldkampioenschap.

Piastri aast op loopbaan als model

Piastri heeft inmiddels een bijzondere stap genomen, want hij heeft zich plotseling aangesloten bij IMG Models. Dat is de modellenafdeling van het bekende marketingbedrijf. De Australiër lijkt er dus wel oren naar te hebben om een zakcentje te verdienen door te poseren met grote modemerken.

De 24-jarige Piastri treedt met zijn stap in de voetsporen van een aantal wereldberoemde modellen. Hij valt nu tenslotte onder hetzelfde bureau als Gigi Hadid, Gisele Bündchen en Hailey Bieber.

In voetsporen van andere topsporters

Piastri is overigens niet de eerste atleet die zich aangesloten heeft bij het bureau. Zo liggen in de tenniswereld voormalig topspeelster Maria Sharapova en Jack Draper, de huidige nummer 4 van de wereld bij de mannen, vast bij IMG. Ook bokser Ryan Garcia valt onder het bureau.

GP van België

Piastri kan er zelf voor zorgen dat er een heleboel merken met hem in zee gaan, want bij een wereldtitel zal zijn bekendheid alleen maar stijgen. De McLaren-coureur hoeft pas aan het einde van de maand weer in actie te komen. In het laatste weekend van juli reist het F1-circus namelijk af naar het circuit van Spa-Francorchamps voor de GP van België.

Op de tribunes zullen dan heel veel fans van Verstappen zitten, maar hij lijkt de titel te kunnen vergeten. De Red Bull-coureur heeft al 69 punten achterstand op Piastri. Verstappen werd de afgelopen vier seizoenen wereldkampioen.