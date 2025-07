Toptennisster Aryna Sabalenka is een van de krachtigste spelers op het vrouwencircuit. De nummer één van de wereld is op jacht naar haar eerste Wimbledon-titel. Een toonaangevende krant maakte een artikel over haar, maar volgens een tennisicoon kan dat écht niet.

De 27-jarige Sabalenka neemt het dinsdag in de kwartfinale op tegenover de tien jaar oudere Duitse Laura Siegemund. Het gras van Wimbledon is alles behalve de favoriete ondergrond van de Belarussische. Ze haalde zelfs nog nooit de finale van het grandslamtoernooi van Londen.

Harde slagen

Sabalenka haalt veel tenniskwaliteit uit de kracht in haar tennisslagen. Een kop van de toonaangevende Amerikaanse krant The Wall Street Journaal deed tennisicoon Mario Sharapova van verbazing achterover slaan. 'De nummer 1 van de wereld die zo hard slaat dat ze traint tegen mannen', luidt de kop.

Dat viel in het verkeerde keelgat van de 5-voudig grandslamwinnares. "Wat is dit voor kop en wat is dit voor artikel? Je kunt beter", schrijft ze in haar Instagram Stories. De 38-jarige Russin lijkt het er niet mee eens te zijn dat het artikel stelt dat Sabalenka mannen nodig heeft om zo hard te kunnen slaan.

'Heel andere intensiteit'

Sabalenka werd tijdens Wimbledon gespot op de trainingsbaan bij Novak Djokovic en Jannik Sinner. Maar dat is eigenlijk heel normaal voor tennissters. "Tennissen tegen de mannen is een heel ander niveau van intensiteit", laat Sabalenka weten in het artikel. "Als je aan de overkant iemand ziet als Jannik of Novak, leer je van hen. Je spiegelt wat zij op de baan doen."

Vol verrassingen

Het vrouwentoernooi van Wimbledon staat dit jaar vol met verrassingen. Roland Garros-winnares Coco Gauff werd al vroeg uitgeschakeld in het toernooi, terwijl ook nummer drie van de wereld Jessica Pegula geen partij won. Na Sabalenka is de 18-jarige Mirra Andreeva de hoogste geplaatste speler. Ook de Poolse Iga Swiatek dingt nog meer voor de titel.

