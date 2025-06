Ronald Koeman Jr. dankt zijn vader voor huis van bijna één miljoen euro

Ronald Koeman Jr. beleeft zeer mooie weken. De 30-jarige keeper promoveerde zondag met Telstar naar de Eredivisie en woont sinds kort ook in zijn nieuwe huis in Vleuten. BekendeBuren weet hoeveel het stekje kost én dat Ronald Koeman Sr. heeft meegeholpen met de kosten.

Koeman Jr. kocht het huis vorig jaar al, samen met zijn vriendin Kimberley. Er moest €919.777 worden neergeteld voor de woning, ruim vijftigduizend euro boven de oorspronkelijke vraagprijs. Wat opvalt is dat de hypotheek van €750.000 is neergeteld door ROBAR Promotie & Advies B.V. Dat is het bedrijf van zijn vader, de bondscoach van het Nederlands elftal.

Een mooi cadeautje van zijn vader, die zelf een rijke carrière kent. Koeman was speler van FC Groningen, Ajax, PSV, Barcelona en Feyenoord en speeld daarnaast ook nog eens 78 interlands. In 1988 won het hij het EK met Oranje. Verder was hij trainer van clubs als Ajax, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Everton en Barcelona.

Van alle gemakken voorzien

Het huis van Koeman Jr. is van alle gemakken voorzien. 'Denk aan een gezellige woonkamer met houtkachel, een open keuken met alles erop en eraan én een grote uitbouw met een eigen bar', schrijft BekendeBuren. 'Hier kun je prima een derde helft vieren.' Daarnaast zijn er nog vijf (slaap)kamers, twee luxe badkamers en een tuin met kunstgras.

Toekomst van Koeman Jr.

Of Koeman na de zomer als speler van Telstar in zijn nieuwe huis zit, is nog maar de vraag. Hij zei eerlijk tegen radiozender Joe: "Ik heb nog een jaar contract. Pfoe... we gaan het wel zien. Ik heb een goed seizoen gedraaid, dus het zou gek zijn als ik nu zou zeggen dat er geen interesse in mij is."

Flink 'verlies' voor Koeman Sr.

