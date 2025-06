Ronald Koeman Jr. kende geen spanning voor cruciaal promotieduel: 'We zaten gewoon een potje te kaarten'

Ronald Koeman Jr. kan zich dan eindelijk op gaan maken voor de Eredivisie. Hij promoveerde met Telstar na krankzinnige play-offs waarin ADO Den Haag, Den Bosch en Willem II werden verslagen. De zoon van de bondscoach had wel zin in een feestje na afloop. "Het is een tijdje geleden dat ik een drankje heb gehad."

De 30-jarige Ronald Koeman Jr. werd door verschillende analisten de best voetballende keeper van Nederland genoemd. "Dat is een compliment die ik graag in mijn zak steek", zei hij blij na afloop. Hij kon eigenlijk nog niet geloven wat er gebeurd was. "Maar het is gewoon zwaar verdiend", lachte hij.

Voetballende zoon Ronald Koeman (30) raakte tien kilo kwijt dankzij vriendin: 'Ze verzorgt me uitstekend' Telstar-keeper Ronald Koeman, de zoon van de bondscoach, promoveerde zondag met zijn club verrassend naar de Eredivisie. De doelman zit sinds een tijd veel beter in zijn vel en dat komt mede door zijn vriendin. Zij hielp hem namelijk om tien kilo af te vallen.

Wedstrijdvoorbereiding

Koeman Jr. was tijdens de wedstrijd verre van kalm, zeker niet toen de doelpunten vielen. Maar vooraf was dat zeker wel zo. Hij schetste na afloop een bizar tafereel: "We spelen Willem II-uit in de finale en we zitten voor de wedstrijd te kaarten met z'n allen. En er is lol. En dan leggen we dit op de mat, ja. Dat vind ik gewoon het allermooiste."

De keeper van het gepromoveerde Telstar heeft nog meer complimenten voor zijn groep: "Ik heb zo genoten van ons vandaag, als ploeg. Zoveel lef. Dat vind ik het echt mooist van alles. Als voetballer droom je er toch van om op het hoogste niveau van Nederland te kunnen spelen. Dat is nu gelukt."

Pasgeboren zoontje van Telstar-aanvoerder zorgt voor ontroerend moment bij promotie: 'We leven maar één keer' Telstar heeft het onmogelijke waargemaakt, en hebben daarbij een klein helpend handje gekregen. Een wel heel letterlijk klein handje. Het pasgeboren zoontje van aanvoerder Mitch Apau speelde een belangrijke rol in de speech voor de wedstrijd. "We lieten in de bespreking gelijk een foto zien."

Klein drankje drinken

En die promotie, dat is reden tot een feestje. Het centrum van IJmuiden werd direct na afloop gebombardeerd tot een groot feestplein, waar morgen ook een huldiging te wachten staat. Ook de spelers beginnen alvast om in de stemming te komen. "Ik ga zeker een drankje doen", vertelde Koeman Jr. zijn plannen. "Het is wel een tijdje geleden dat ik een drankje heb gehad, dus dat gaat hard komen, denk ik."

Hij kreeg ook een belletje van zijn vader, die normaal erg kritisch is. Ditmaal was de bondscoach van Oranje wat milder: "Hij was megatrots op mij, wat moet ik er nog meer van zeggen? Geweldig, man."

Opmerkelijk dilemma voor sterkhouder Eredivisieclub Telstar: friet bakken of spelen in Johan Cruijff ArenA Een opvallende wending bij Telstar: verdediger Mitch Apau lijkt zijn geplande overstap naar Spakenburg af te blazen. De 35-jarige Apau leek zijn laatste maanden als profvoetballer in te gaan. Zijn transfer naar tweededivisionist Spakenburg was zo goed als zeker, tenzij er een haast onmogelijke promotie naar de Eredivisie uit de hoge hoed zou komen.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.