Cristiano Ronaldo's carrière nadert zijn einde. De Portugees is al jarenlang bezig om een imperium op te bouwen, om na zijn voetbalbestaan lekker door te verdienen. Daar heeft Ronaldo iets nieuws op verzonnen: een privéclub in hartje Madrid. Daar geldt echter wel één strikte regel.

Ronaldo heeft in zijn lange en rijke carrière al heel wat geld bij elkaar gevoetbald. Maar het kan nooit genoeg voor de Portugese superster. Onlangs vertelde hij in een interview met Piers Morgan dat hij miljonair wilde worden. Dat is inmiddels gelukt. "Ik ben niet obsessief met geld bezig, maar het is altijd goed om meer te hebben. Ik ben ook een mens, hè. Je wil altijd meer", aldus CR7.

Het gros van zijn vermogen verdiende Cristiano Ronaldo bij Al Nassr. In de zomer tekende hij voor twee jaar bij in Saoedi-Arabië, wat hem 344 miljoen euro zal opleveren. Ronaldo streek in zijn eerste twee seizoenen bij de club zo'n 400 miljoen euro op. Verder werd hij rijk van zijn eigen imperium en samenwerkingen met Nike en verschillende horlogemerken.

Cristiano Ronaldo opent privéclub in Madrid

Inmiddels heeft Ronaldo dus een nieuwe manier gevonden om geld binnen te harken. Hij opent binnenkort een exclusieve zaak in hartje Madrid, waar een groot deel van zijn voetbalbestaan plaatsvond. De naam: Vega Private Members Club. Het moet een plek worden waar zakendoen en socializen samenkomt. Overdag kan er worden gewerkt, 's avonds verandert de plek in een tent vol exclusieve diners, restaurants en gespecialiseerde bars.

Zo zullen er een Italiaans restaurant, een moderne bistro en wijnclub te vinden zijn. Dat alles komt wel met een prijs. Ronaldo en twee mede-ondernemers hebben een levenslang lidmaatschap voor 15.000 euro ingesteld. Er zijn ook goedkopere alternatieven vanaf 2400 euro per jaar. Wel geldt een eenmalige instapvergoeding van 2000 euro. Ander belangrijk gegeven: mobiele telefoons zijn er niet welkom.

Het motto is: 'van nature privé, gemaakt om te verbinden, ontworpen om te hosten'.

Reageer en praat mee!