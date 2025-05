Roxanne Bertels (vriendin Mathieu van der Poel) deelt nieuw uiterlijk: 'Klaar voor de makeover'

Roxanne Bertels heeft een transformatie ondergaan. De vriendin van topwielrenner Mathieu van der Poel heeft afscheid genomen van haar lange blonde lokken. Ze deelt het resultaat op Instgram.

Bertels was zes weken geleden nog dolblij met haar lange haar. Ze plaatste toen een foto van haar blonde extensions en liet toen zelf in de reacties weten dat ze die goed verzorgde. "Het beperkt me totaal niet", reageerde ze op de vraag of ze met de lange lokken wel goed kan sporten. "Het is alleen wat meer werk met wassen en stylen. Maar de slag blijft veel langer zitten als je extensions krult. De enige sport waar ik voorzichtig mee ben is zwemmen, vanwege het chloor."

Toch had ze er blijkbaar na een tijdje weer genoeg zat. De 32-jarige deelde donderdag dat ze alweer in de stoel zat bij haar vaste kapster. "Klaar voor de makeover", schreef ze bij de foto in haar Instagram Story. Dit keer liet ze de extensions achterwege.

Het resultaat mag er hoe dan ook zijn. Bertels heeft nu blonde lokken die net over haar schouders vallen.

Bekijk het verschil in de foto's hieronder:

i Roxanne Bertels na haar kappersbezoek. Instagram

Haar vriend Van der Poel gooit het dit weekend ook over een andere boeg. Hij ruilt de wielrenfies even in voor een mountainbike. Hij neemt deel aan de Wereldbeker van Nové Město. Het is zijn eerste mountainbikewedstrijd in ruim een jaar tijd.

Voor Van der Poel is het de enige mountainbikewedstrijd voordat hij zich gaat voorbereiden op de Tour de France. Na de Tour gaat de winnaar van Milaan - Sanremo en Parijs-Roubaix zich weer verder richten op de mountainbike. Dat programma wordt op een later moment bekend.