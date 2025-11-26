Roxanne Bertels, de vriendin van Nederlandse topwielrenner Mathieu van der Poel, heeft een emotioneel bericht gedeeld op Instagram. Ze staat stil bij een groot verlies, dat haar nog steeds erg raakt. Na een noodlottig ongeval raakte ze een dierbare kwijt.

"Het is twaalf jaar geleden. Ik mis je ontzettend en praat nog steeds vaak over je", schrijft Bertels bij het bericht.

De woorden zijn gericht aan een goede vriendin, die in Australië woonde en daar om het leven kwam bij een waterski-ongeluk. Bertels kreeg daardoor nooit de kans om afscheid te nemen.

"Ik hoop dat je oké bent daarboven, engel", vervolgt de 32-jarige. "Bedankt voor de herinneringen. Je zult voor altijd in groot gat achterlaten in mijn hart." Op de foto bij de tekst is te zien dat Bertels bloemen in de zee legt om haar overleden vriendin te eren.

Levensles

Het verlies zorgde voor een belangrijke levensles. Sindsdien vertrekt ze nooit met ruzie uit huis, vertelt Van der Poel in een interview met HUMO. De kleinste dingen in huis worden meteen uitgesproken.

Mathieu van der Poel

Bertels leerde haar geliefde een paar jaar na het ongeluk kennen. Ze zijn sinds 2018 samen en ontmoetten elkaar dankzij hun gezamenlijke passie voor auto's. De Belgische werkte voor Porsche en leerde zo Van der Poel kennen. Inmiddels heeft ze haar werk opgegeven om Van der Poel bij te staan in zijn wielercarrière.

De wielrenner greep maandag net naast de prijs voor wielrenner van het jaar. Die werd uiteindelijk uitgereikt aan Harrie Lavreysen. Van der Poel won de afgelopen twee jaar wel de prestigieuze award.

Reageer en praat mee!