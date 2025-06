Russische tennisster (24) ziet pijnlijk einde komen aan mooie momenten met Tallon Griekspoor op Roland Garros

Tallon Griekspoor had zich ongetwijfeld veel voorgesteld van zijn allereerste vierde ronde op een grandslamtoernooi, maar het liep uit op een drama. De Nederlander moest op Roland Garros tegen Alexander Zverev halverwege de tweede set opgeven met een blessure. Dat zag ook collega-tennisster Anastasia Potapova, die Griekspoor vanuit zijn spelersbox opnieuw uitbundig toejuichte.

Griekspoor hikte er al een tijd tegenaan om eindelijk eens de laatste zestien op een grandslamtoernooi te halen en in Parijs lukte hem dat eindelijk. De Nederlander had een beetje geluk dat topspelers als Francisco Cerundolo en Grigor Dimitrov door anderen uit de weg werden geruimd, maar zelf liet hij zich door Marcos Giron, Gabriel Diallo en Ethan Quinn niet verrassen.

Het had maandag de dag van zijn grote revanche op Zverev moeten worden. Hij had vorig jaar de Duitser in de derde ronde al kunnen verslaan, maar liet toen een dubbele break voorsprong in de beslissende set glippen. De Nederlander begon deze keer opnieuw erg goed tegen de nummer 3 van de wereld en stond al snel met 3-0 voor.

Potapova moedigt Griekspoor aan

Dat was tot grote vreugde van de 24-jarige Potapova, die opnieuw in de spelersbox zat van Griekspoor. De twee keken de afgelopen tijd al vaker toe bij wedstrijden van elkaar en dat leidde tot geruchten over een mogelijke relatie. Die leken eerder dit toernooi tijdens de uitzending op Eurosport bevestigd te worden.

De Russische zag Griekspoor na zijn 3-0 voorsprong echter de ene na de andere game verliezen en dat had een fysieke reden. De Nederlander had in de warming-up een buikspierblessure opgelopen en kon daardoor niet voluit serveren. Zverev won de eerste set met 6-4 en toen de Duitser een dubbele break voorstond in de tweede, besloot Griekspoor er de brui aan te geven.

Potapova nog actief in dubbelspel

Waar het toernooi voor Griekspoor er nu op zit, is dat voor Potapova nog niet het geval. Zij verloor in het enkelspel weliswaar al in de tweede ronde, maar staat in de kwartfinale van het dubbelspeltoernooi bij de vrouwen. Ze neemt het daarin samen met de Servische Olga Danilovic op tegen haar landgenotes Mirra Andreeva en Diana Shnaider. Mogelijk met Griekspoor op de tribune, maar andersom zijn de mooie momenten voorbij.

