Tallon Griekspoor is na zijn verrassend vroege uitschakeling op Wimbledon aan het genieten van een zonvakantie. Nouja, genieten... De Nederlandse toptennisser maakte achter een speedboat flink wat smakken op het water en dat noopte zijn Russische tennisvriendin tot een roep om hulp.

Al maanden wordt Griekspoor in gezelschap gespot van Anastasia Potapova, een Russische tennisster. Ze keken bij elkaars wedstrijden en op Roland Garros deden ze dat voor het oog van miljoenen kijkers. Eurosport wist toen te bevestigen dat de twee meer dan alleen vrienden zijn en een relatie hebben. Hoewel ze er zelf niks over zeggen of laten zien, is het een publiek geheim dat ze momenteel samen in Griekenland van hun vakantie aan het genieten zijn.

Dit is Anastasia Potapova: Russische vriendin van Tallon Griekspoor was eerder getrouwd met collega Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en dat blijft haar beste prestatie in Parijs na weer een vroege uitschakeling. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

Samen op vakantie?

Niet alleen zijn de vele Instagram-filmpjes en foto's zó lijkend op elkaar qua omgeving, ook de roep om hulp van Potapova onder de recente post van Griekspoor spreekt boekdelen. Ze vraagt Sebastian Pisano om te helpen na het zien van de valpartijen van de Nederlandse tennisser. Dat is de fysiotherapeut van Griekspoor. Volgers zien bij een vakantiefilmpje van Potapova ook een man die volgens hen verdacht veel op Griekspoor lijkt, aan komen scheuren op zijn jetski.

Potapova ook op de wakeboard

Een dag na het gestuntel van Griekspoor duikt Potapova zelf ook in een zwemvest en harnas om het wakeboarden zelf ook onder de knie te krijgen. Zij is slim genoeg om het via haar Story's te delen, zodat de beelden maar 24 uur te zien zijn.

i Anastasia Potapova waagt zich ook aan wakeboarden, een dag nadat Tallon Griekspoor liep te stuntelen. ©Instagram Potapova

Reactie David Pel

Ook de Nederlandse tennisser David Pel reageert onder de wakeboard-blunders van Griekspoor. De Nederlandse dubbelspecialist dankt zijn ongekende reeks op Wimbledon aan de late afmelding van Griekspoor. Nummer 1 reserve Pel mocht daardoor instromen en bereikte zijn beste prestatie ooit op de Grand Slam. Daar is hij Griekspoor dankbaar voor, want hij ziet dat Griekspoor wellicht wat veel cocktails op zijn kosten heeft genuttigd, getuige zijn instabiliteit.

Alles over Wimbledon

