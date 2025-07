Geen enkele Nederlander haalde op Wimbledon meer dan de tweede ronde in het enkelspel, maar in het dubbelspel gaat het de Nederlanders een stuk beter af. Er was zondagmiddag bij het ingaan van de tweede week van het tennistoernooi een ongekend succes te zien.

Tennisser David Pel heeft voor de eerste keer de kwartfinales bereikt van het dubbelspel op Wimbledon. De 33-jarige Noord-Hollander versloeg in de derde ronde op het gras in Londen met zijn Australische partner Rinky Hijikata het Duitse duo Tim Pütz en Kevin Krawietz in twee sets: 6-2 6-4.

Afmelding Griekspoor

Dat Pel überhaupt op Wimbledon staat, is al een wonder te noemen. Eigenlijk hadden hij en zijn partner zich helemaal niet geplaatst voor het grastoernooi, maar door een hele late afmelding van landgenoot Tallon Griekspoor, mocht Pel alsnog instappen. Griekspoor was zo gefrustreerd na zijn verloren wedstrijd in de eerste ronde van het enkelspel, dat hij het dubbelspel meteen liet lopen.

Geplaatste spelers naar huis gestuurd

Pel maakte dankbaar gebruik van die afmelding en stapte vol bravoure in. In de eerste ronde was het Nederlands-Australische koppel meteen te sterk voor Sem Verbeek. De Nederlander was met zijn Zweedse partner Andre Goransson als veertiende geplaatst op Wimbledon. De Duitser Puetz/Krawietz waren als derde geplaatst in het dubbelspel.

Hijikata in 'rel'

Pel's partner Hijikata was op Wimbledon al onderdeel van een rel in het enkelspel. Hij verloor kansloos van de Amerikaan Ben Shelton, maar moest de laatste game van hun onderlinge duel wel een dag later dan de rest van het duel uitspelen. Shelton was zo woest op de umpire dat hun duel werd afgelast vanwege de duisternis, dat hij moest worden tegengehouden. Een uur of 14 later stonden beide mannen voor maar liefst 70 hele seconden op de baan, voordat Shelton als winnaar doorging.

Nummer 82 van de wereld

Pel en Hijikata spelen tegen de Brazilianen Marcelo Melo en Rafael Matos om een plek in de halve eindstrijd op de All England Club. Pel is de huidige nummer 82 van de wereld bij het dubbelspel. Hij stond nog nooit in de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Vorig jaar werd Pel op Wimbledon in de derde ronde uitgeschakeld.

Alles over Wimbledon

