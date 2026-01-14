De ruzies binnen de familie Beckham beheersen al maanden de media en er lijkt vooralsnog een eind aan te komen. Voetballegende David en 'Spice Girl' Victoria leven in onmin met hun zoon Brooklyn (26) en diens geliefde Nicola Peltz (31). Laatstgenoemde lijkt helemaal klaar met haar schoonouders, zo blijkt uit haar acties op sociale media.

Een aantal attende volgers van Peltz merkt op dat ze flink wat foto's van Instagram en andere media had verwijderd. Daar zaten ook alle foto's bij waar onder meer David en Victoria op stonden. Zelfs een openhartig bericht vol lof richting haar schoonmoeder is nergens meer te vinden. Bijna twee jaar geleden schreef ze vanwege de verjaardag van Victoria een ode waarin ze claimde heel veel van haar te houden. Daar lijkt nu niets meer van over, want het bericht is van de aardbodem verdwenen.

Pijnlijk vervolg van familievete

Het is het zoveelste pijnlijke hoofdstuk in de familievete. Brooklyn raakte de afgelopen jaren in onmin met onder meer zijn ouders. Hij blokeerde ze al via sociale media en was afwezig toen zijn vader op grootse wijze zijn 50ste verjaardag vierde. Deze zomer zou de band tussen ouders en zoon een dieptepunt hebben bereikt vanwege een brief die Brooklyn naar hen stuurde. Dat was een zeer formele, want hij wilde te kennen geven alleen nog maar via advocaten contact met hen te hebben.

De scheurtjes onstonden naar verluidt in 2022, het jaar dat de zoon van David en Victoria in het huwelijksbootje stapte met actrice Peltz. Zij gooide volgens The Sun via sociale media de laatste tijd olie op het vuur door berichten te liken waarin negatief werd gesproken over haar schoonfamilie. Zo kreeg het bericht 'Er is natuurlijk een reden dat Brooklyn niet wil praten met zijn ouders' een hartje van Peltz.

Oproep van volgers

De ruzie wordt ook flink opgepakt door volgers van de hoofdrolspelers. Peltz krijgt bij haar meest recente foto's het verwijt dat ze weliswaar alle foto's met de Beckhams weghaalt, maar wel nog 'gewoon' de achternaam gebruikt op sociale media. Ook roepen fans haar op om Brooklyn gewoon met David en Victoria te laten praten. Soortgelijke berichten krijgt Brooklyn onder zijn berichten ook, als hij de reactiemogelijkheid open heeft staan. Dat is lang niet altijd het geval.

Brooklyn en Nicola lijken overigens ondanks alles gewoon dolgelukkig samen. Afgelopen weekend vierde Peltz haar verjaardag en dat leverde een lofzang op van haar geliefde. "Ik ben de gelukkigste man omdat ik je mijn vrouw mang noemen. Je bent de grappigste en meest hardwerkende persoon die ik ken. Ik kan niet wachten om met jou jong te bljven, kleine meid", zo schreef hij.

David en Victoria hebben naast Brooklyn nog drie kinderen. Brooklyn is de oudste, gevolgd door broertjes Romeo en Cruz. Dochtertje Harper Seven is de jongste telg.