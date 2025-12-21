David en Victoria Beckham liggen opnieuw onder een vergrootglas nu hun familieruzie met zoon Brooklyn een volgende, pijnlijk zichtbare fase heeft bereikt. Het beroemde koppel heeft zijn oudste zoon op Instagram ontvolgd. Een stap die de spanningen binnen het gezin niet alleen bevestigt, maar voor het eerst volledig in de openbaarheid brengt.

De breuk kwam niet uit de lucht vallen. Eerder al kozen Romeo en Cruz, de jongere broers van Brooklyn, ervoor hem en zijn vrouw Nicola Peltz te ontvolgen. Samen schetsen deze acties een patroon dat al maanden sluimert. Wat ooit begon als kleine irritaties binnen de familie, lijkt inmiddels uitgegroeid tot een frontale botsing waarin niemand nog precies weet waar de grens ligt.

Een conflict dat niet meer heelt

Volgens ingewijden van het Engelse The Sun ligt de oorsprong van de spanningen al jaren terug, bij de bruiloft van Brooklyn en Nicola. De keuze van Nicola voor een Valentino-jurk in plaats van een ontwerp van Victoria werd binnen de familie gezien als een symbolische afwijzing. Sindsdien is de afstand alleen maar groter geworden. Feestdagen werden overgeslagen, grote familie-evenementen gemist en contactmomenten steeds schaarser.

Het afgelopen jaar werd de afstand alleen maar groter. Brooklyn en Nicola waren afwezig bij de ceremonie waarin David werd geridderd en bij zijn 50e verjaardag, terwijl David en Victoria op hun beurt niet verschenen bij de ceremonie waarin het stel in New York opnieuw hun huwelijksgeloften uitsprak. Dat Nicola dit weekend een foto plaatste van Brooklyn samen met haar broer in het enorme Peltz-landhuis in Palm Beach, lijkt alvast te verklappen waar het stel kerst viert én vooral waar niet.

De emotionele tol van de familieruzie

Voor Victoria Beckham zou juist dat laatste zwaar wegen. Bronnen rond de familie stellen dat zij vooral vreest dat Brooklyn ook het contact met zijn grootouders laat verwateren. Met hen had hij altijd een hechte band, en het idee dat ook die relatie onder druk staat, zou pijnlijk zijn voor de voormalig Spice Girl. Hoe het verder gaat, is onzeker. Wat begon als onderhuidse spanning is uitgegroeid tot een openlijke familieruzie, zichtbaar op sociale media én rond de feestdagen. Of verzoening nog mogelijk is, moet blijken.

Van familiedrama naar sportieve droom

Tegenover die persoonlijke onrust staat een opvallend contrast op sportief vlak. Waar het privéleven van David Beckham onder een vergrootglas ligt, beleeft hij als clubeigenaar juist een van de succesvolste momenten uit zijn carrière. Met Inter Miami zag hij een langgekoesterde droom uitkomen en daarin speelt Lionel Messi uiteraard een hoofdrol.