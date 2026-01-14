Lionel Messi speelt al drie jaar bij het Amerikaanse Inter Miami, maar het had allemaal anders kunnen lopen als hij een paar zomers geleden voor een grote som geld had gekozen en naar Saoedi-Arabië was gegaan.

Zoals nu is onthuld, lag er een astronomisch bod van 1,4 miljard euro van Al Ittihad op tafel, maar dat wees hij resoluut af. Dat was het duizelingwekkende meerjarige contract dat de Arabieren Messi aanboden, zo onthulde Al Ittihad-voorzitter Anmar Al Haili. De Argentijn weigerde echter naar Jeddah te verhuizen, omdat hij het welzijn van zijn familie en de omstandigheden in Florida belangrijker vond.

'Daarmee kan hij zoveel verdienen als hij wil'

Toch hoopt men in Saoedi-Arabië nog steeds dat Messi van gedachten verandert en zelf zijn salaris en contractduur bepaalt. "Als Messi ermee instemt om voor Al Ittihad te tekenen, zou ik hem een contract aanbieden waarmee hij zoveel kan verdienen als hij wil, voor zo lang als hij wil, zelfs levenslang," aldus Al Haili in een interview met meerdere media.

Al Haili bevestigde eerdere contacten in een poging om Messi vast te leggen toen hij in de zomer van 2023 Paris Saint-Germain verliet. "Ik heb destijds contact met hem opgenomen, toen zijn contract bij PSG afliep. Ik bood hem 1,4 miljard euro aan. Hij weigerde zo'n gigantisch aanbod vanwege zijn familie, hoewel ik hen overtuigde. Toch aarzelde hij niet om te weigeren, want familie is belangrijker dan geld. Ik respecteer hem, en Al Ittihad zal de deuren altijd voor hem openhouden; hij kan komen wanneer hij maar wil."

'Dat zouden we vieren'

Alles wijst erop dat Al Ittihad en de Saoedische Pro League nog even moeten wachten, of dat hun wens onvervuld blijft, want Messi (38) verlengde in oktober 2025 zijn contract bij Inter Miami tot december 2028.

"Messi hier in Saoedi-Arabië in ons shirt hebben, betekent economisch gezien niets voor mij. We zouden de competitie al vieren voordat deze begint, omdat we de beste speler in de geschiedenis van het voetbal zouden hebben."