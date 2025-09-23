Jack van Gelder steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Daar wordt de voormalig presentator van Studio Voetbal dan ook regelmatig voor aangepakt. Opnieuw krijgt de 74-jarige Van Gelder de wind van voren.

Van Gelder is een vast gezicht bij De Oranjezondag, waar hij zich vaak kritisch en conservatief uitlaat. In de laatste aflevering had hij een verhitte woordenwisseling met Raymond Mens, die ook vaak te zien is bij Vandaag Inside. Daarbij nam Van Gelder geen blad voor de mond. Dat viel ook de heren van de podcast KieftJansenEgmondGijp op.

'Ruziemaker' Van Gelder

"Jack had weer ruzie", steekt zaakwaarnemer Rob Jansen van wal. "Er is heel veel over Jack gezegd. Als je daar alleen gaat zitten om tegendraads te zijn en ruzie te maken… Daar word je niet blij van, daar word je niet blij van", aldus Wim Kieft, die zijn comeback maakte in de podcast na problemen met zijn kunstknie.

"Dat moet toch nooit je insteek zijn? Want dan ben je gewoon een ruziemaker. Het ruziemakertje zit aan het hoofd van de tafel", vindt Kieft. "En jij denkt wel dat hij graag gelijk heeft ook?", gooit René van der Gijp het balletje op. "Hij heeft gewoon gelijk, hij heeft gewoon gelijk", reageert Kieft. "In zijn optiek", schaterlacht Van der Gijp.

Meerdere keren kritiek

Het is de laatste tijd regelmatig raak rond Van Gelder. Hij sprak zich onlangs op X uit over de situatie in Gaza, waar de heren van Vandaag Inside op reageerden. "Jack moet een uitlaapklep hebben. Het is een soort Wilders", beargumenteerde Johan Derksen, verwijzend naar de PVV-politicus. "Er wordt een volk uitgemoord."

"Weet je wat het is met de Jacks van deze wereld, net als onze vrienden Wierd Duk en Leon de Winter, daar valt niet meer mee te praten", oordeelde Van der Gijp destijds.