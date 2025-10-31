Ex-topschaatser Erben Wennemars heeft zijn sportieve genen doorgegeven aan zijn zoons Joep en Niels. Zij gaan graag tot het uiterste en vader Erben kijkt trots, maar ook angstig toe.

Dat blijkt uit een post van de oud-olympiër in zijn Instagram Story. Hij deelt een video van zoon Niels, die een gevaarlijke stunt uitvoert op ski's. Hij probeert een backflip te maken, maar de landing heeft nog wat oefening nodig. De 20-jarige komt vaak op zijn gezicht terecht.

Vader Erben kan het eigenlijk niet aanzien. "Mijn vaderhart doet pijn bij dit soort acties. Maar ook: wat een lef...", schrijft hij. Niels geeft ook nog wat uitleg bij het filmpje. "Dit was ik vorig jaar. Ik had een week skiles gegeven. We mochten zelf invulling geven aan de laatste dag."

'Laat de wintersport maar komen'

Dus besloot hij om een backflip te trainen, maar toen dat eenmaal was gelukt was hij nog niet tevreden. "Dat smaakte naar meer." Dus wilde hij twee achterwaartse salto's in de lucht maken. Op volle snelheid vloog hij over een schans, maar het lukte hem niet om de stunt perfect uit te voeren. Hij kijkt daarom al uit naar zijn volgende kans. "Laat de wintersport maar komen."

Joep Wennemars

Het wintersportseizoen staat alweer op het punt van beginnen. Ook de Nederlandse schaatsers trappen dit weekend het olympisch seizoen af met de NK afstanden. Daar komt Joep in actie. Als regerend wereldkampioen op de 1000 meter is hij een van de favorieten. Hij komt vrijdagavond in actie op die afstand en schaatst zaterdag ook de 1500 meter.

Op de NK kan hij niet alleen de nationale titel bemachtigen, maar ook tickets voor de World Cups. De snelste vijf schaatsers op de 1000 en 1500 meter plaatsen zich daarvoor. De wedstrijden zijn een goede voorbereiding op het OKT, waar de beste schaatsers zich kunnen verzekeren van deelname aan de Winterspelen.

Als het Joep lukt om zich te plaatsen voor de Spelen van Milaan, kan hij mogelijk de prestaties van zijn vader overtreffen. Erben werd nooit olympisch kampioen, maar won wel twee bronzen medailles op de ploegenachtervolging en de 1000 meter in 2006.