Het olympisch schaatsseizoen wordt vrijdag officieel geopend met de NK afstanden in Thialf. Hier gaan we een eerste afspiegeling zien van wie wel al en wie niet in vorm is? Weet Femke Kok direct te imponeren? Hoe staat het met Jutta Leerdam? En wat kan de ervaren Kjeld Nuis weer uitrichten tegenover de nieuwe lichting met onder meer Joep Wennemars en Jenning de Boo?

Allemaal vragen waar we dit weekend in Heerenveen deels al antwoorden op krijgen. Bij de NK afstanden worden niet alleen de eerste titels verdeeld, maar zijn er ook startbewijzen te verdienen voor de eerste vier World Cups van dit seizoen. Het is belangrijk om goed aan het seizoen te beginnen, zodat bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) tussen kerst en oud & nieuw gepiekt kan worden. Daar worden de tickets voor de Winterspelen in Milaan verdeeld.

Wat verwacht jij van dit schaatsseizoen? Praat vanaf heden bij ons mee over de actualiteit, de opmerkelijke zaken en de mening van boegbeeld Marianne Timmer, die bij Sportnieuws.nl haar licht laat schijnen over de Nederlandse en internationale prestaties. Stem hieronder op enkele polls en laat vooral ook jouw reactie achter. Dat mogen ook tips zijn waar we dit seizoen volgens jou vooral op moeten letten, onderwerpen die we vaker mogen aansnijden of speciale vragen voor Marianne. Laat jouw stem helemaal onderaan dit artikel achter.

