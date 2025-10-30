Erben Wennemars besloot twee dagen voor de marathon van Amsterdam om niet de halve, maar de hele afstand te lopen. Zo volgde de oud-schaatser het voorbeeld van Giro-winnaar Tom Dumoulin. De twee blijken onderweg flink te zijn ondersteund door zoon Niels Wennemars en oud-collega Sven Kramer.

Het filmpje dat Niels Wennemars maakte van zijn avonturen rond de marathon van zijn vader valt in de smaak bij Ellen Hoog en Naomi van As, zo vertellen ze in hun Sportnieuws.nl-podcast. De twee hockey-iconen genieten van de beelden waarop is te zien hoe vader Erben op verschillende plekken doorkomt en hoe hij wordt aangemoedigd op weg naar een persoonlijk record van 2:47,37.

“Dat was echt aandoenlijk en leuk om te zien”, aldus Hoog, die zelf de halve marathon liep. Van As stond, onder meer bij haar huis, langs het parkoers mensen aan te moedigen. De tweevoudig olympisch kampioene is al jaren de vriendin van Sven Kramer, die ook een belangrijke rol heeft in de video.

'Erben belde tijdens de marathon'

“Erben had aan Sven gevraagd of hij een bidon aan kon geven bij ons huis", vertelt Van As. "Sven had gezegd: ‘Dat is goed.’ Maar tijdens het begin van die marathon belde Erben. Ik zo: ‘Huh, Erben belt’. Maar het was Niels die wilde weten hoe hij bij ons kon komen om bidons aan te geven enzo. Maar hij had het niet gehaald en was verdwaald. Toen is Sven naar hem toe gefietst en moesten ze achter Erben aan racen om hem nog ergens te zien en hem alsnog voeding te geven. Dat was leuk.”

Tom Dumoulin

Hoog: “Ik was wel onder de indruk van Erbens tijd en ook van de tijd van Dumoulin.” De ex-wielrenner verbaasde vriend en vijand met een tijd van 2:29,24. Dan schiet Van As nog een verhaal te binnen.

“Dat is wel grappig, want wij weten natuurlijk dat Dumoulin heel goed kan lopen en hij zat ook in een van de eerste groepjes", aldus Van As. "Sven had hem voor de grap geappt van: heb je nog wat nodig? Toen had Dumoulin geantwoord: ‘Ja, een fiets.’ Toen was Sven dus aan de overkant gaan staan met een fiets."

"Op een gegeven moment kwam er een groepje langs, dus ik schreeuwde dat Dumoulin daarin zat. Dus Sven met die fiets, maar… Later in een interview zei hij dat Sven klaarstond met een fiets, maar dat het het verkeerde merk was.” Die grap over de verschillende sponsors van de twee brengt Hoog aan het lachen: "Mooi!"

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl en deze week kwamen naast de behulpzaamheid van Sven Kramer ook onder meer de ophef rond de schaatsmarathon, de onrust bij Ajax en de verbazing van Jutta Leerdam aan bod. Beluister de podcast via je favoriete app.