Golflegende Tiger Woods kwam deze week voor de zoveelste keer in opspraak door een auto-ongeluk. Schaatsicoon Erben Wennemars heeft dan ook ontzettend te doen met de Amerikaanse sportgrootheid.

Woods staat bekend als één van de grootste golfers aller tijden, maar inmiddels heeft hij net zoveel schandalen achter zijn naam staan als grote titels. De Amerikaan kampte met een seksverslaving, hield er tijdens zijn huwelijk en ook reed hij meermaals een auto in de prak. Daarbij was hij meestal ook onder invloed van verschillende middelen.

Zijn laatste auto-ongeluk zorgde ervoor dat hij lange tijd niet kon golfen, maar afgelopen week maakte hij juist zijn comeback bij een indoortoernooi. Enkele dagen later ging het echter opnieuw helemaal fout. Woods sloeg na een botsing over de kop en werd vervolgens gearresteerd door de politie op verdenking van het rijden onder invloed. De Amerikaan werd na enkele uren vast te hebben gezeten wel weer vrijgelaten, maar het is nog onduidelijk of hij daarmee van alle ellende af is.

'Het houdt niet op'

Bij RTL Tonight reageerde voormalig topschaatser Erben Wennemars op de nieuwste rel rond Woods en daar werd ook het mugshot getoond die de politie van hem maakte. "Ik heb wel met hem te doen", vertelde hij in de talkshow. "Zo'n grote sportman, die dan zo de weg kwijtraakt. Dit soort beelden. In de VS komt er zoveel pers op af. Het houdt niet op, treurig."

Ben van der Burg, net als Wennemars oud-schaatser, was ook te gast en gaf direct aan waar hij denkt dat het fout is gegaan met de topgolfer. "Het hoort bij elkaar, de eerste miljardair in zijn sport. Dat heeft altijd ook een negatieve kant en daar praten we nooit over. Hij is helemaal golf en heeft zich als mens eenzijdig ontwikkeld. Daardoor heeft hij persoonlijk veel issues."

'Voor je ontwikkeling is dat niet goed'

"Zoveel mensen hebben van hem geprofiteerd, is er dan niemand die hem helpt?", werpt Wennemars daarop op. Volgens Van der Burg zit het probleem veel dieper: "Dan gaan we voorbij aan dat hij zijn 'mens zijn' niet heeft ongwitkkeld, dat vind ik kwalijk. Hij is door zijn vader min of meer mishandeld, want al in de wieg moest hij een balletje slaan. Voor je ontwikkeling is dat niet goed."

Wennemars hoopt echter toch dat er iemand is die door kan dringen tot Woods: "Er moet iemand opstaan en die man helpen."